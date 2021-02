Oroscopo 17 febbraio 2021: momento di prova per alcune coppie, compromessi per Toro

L’Oroscopo del 17 febbraio 2021 esorta alcuni segni a prestare molta attenzione ai rapporti di coppia. Questo è un momento di transizione per alcuni di voi, quindi sarete messi alla prova. I Toro, invece, dovrebbero scendere a qualche compromesso, mentre i Gemelli devono avere pazienza.

Previsioni 17 febbraio da Ariete a Vergine

Ariete. La giornata odierna vedrà prevalere fortemente le vostre emozioni a scapito della ragione. Questo potrebbe spingervi a commettere delle azioni di cui, in seguito, potreste pentirvi. Per tale ragione, il consiglio è quello di stare lontani dalle situazioni pericolose e non prendere decisioni d’impulso.

Toro. In questo momento è opportuno scendere a compromessi. Specie dal punto di vista sentimentale dovete capire che non tutto può andare esattamente come volete voi. Il segreto sta nel riuscire ad adattarsi al flusso degli eventi cercando di trovare il lato positivo di ogni cosa.

Gemelli. Dal punto di vista sentimentale vi accingete a vivere un momento di svolta. Anche se siete desiderosi di lasciarvi travolgere dai sentimenti, cercate di non essere frettolosi e di lasciare al partner il tempo necessario per aprirsi. In campo professionale, invece, solo chi si impegnerà davvero verrà ricompensato.

Cancro. L’Oroscopo del 17 febbraio vi esorta a prendere una decisione dal punto di vista sentimentale. Questo è il momento di decidere se vale la pena proseguire su di una strada o cambiare radicalmente direzione. In campo professionale, invece, le tensioni verificatesi negli ultimi giorni potrebbero risolversi.

Leone. Dal punto di vista sentimentale continuate a vivere in un impasse in quanto non sapete esattamente in quale direzione andare. Questo vi sta spingendo a prendere del tempo, ma la cosa non aiuta certamente. In campo lavorativo, invece, siete molto più decisi ed intraprendenti.

Vergine. La maggior parte dei nati sotto questo segno sta vivendo un momento molto interessante dal punto di vista lavorativo. Chi, invece, non è ancora riuscito a realizzarsi, presto riceverà delle belle soddisfazioni. In campo sentimentale, invece, la situazione sarà molto positiva fino a questo fine settimana.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Spesso vi lasciate condizionare dalle vostre paure e questo vi porta a rifiutare degli incarichi per timore di non essere all’altezza. Cercate di essere un po’ più decisi. Se crederete in voi stessi anche gli altri non potranno fare a meno che fidarsi. In amore, invece, bisogna trovare un accordo.

Scorpione. In amore è opportuno continuare a mantenere la calma. Se dovete prendere delle decisioni importanti, datevi ancora qualche giorno di tempo. Dal punto di vista lavorativo, invece, l’Oroscopo del 17 febbraio vi anticipa che si prospettano mesi pieni di opportunità.

Sagittario. Se avete appena concluso una relazione sentite il bisogno di mettervi nuovamente in gioco. Le occasioni non mancheranno, specie in questo periodo. Nel lavoro verranno gratificate le persone che dimostreranno di essere in grado di risolvere questioni e lavorare anche in contesti stressanti.

Capricorno. Nella giornata odierna lasciate prevalere i momenti di confronto con gli altri. In tali occasioni, infatti, potrete approfittarne per fare un’analisi introspettiva di voi stessi e capire cosa volete davvero. Questo è il momento di cambiare ed eliminare dalla vostra vita tutte le cose e le persone negative.

Acquario. Questo è un momento di prova per le relazioni di coppia. Quelle stabili avranno la possibilità di rafforzarsi, mentre quelle vacillanti potrebbero non resistere alle prove che il destino porrà sul vostro cammino. Nel campo lavorativo, invece, potrebbe esserci un po’ di nervosismo.

Pesci. Se state lavorando ad un progetto importante, presto potranno arrivare delle belle soddisfazioni. Nel caso in cui dovessero presentarsi degli ostacoli, non temete e non smettete mai di lottare per conseguire i vostri obiettivi. Dedicate un po’ di tempo in più alla cura del vostro aspetto.