GF Vip, tra Rosalinda e Andrea scatta la passione nella notte, Dayane cambia letto (VIDEO)

Dopo la puntata di ieri del GF Vip, Rosalinda e Andrea si sono lasciati andare alla passione. I due hanno trascorso la notte insieme sotto le coperte, dove si sono lasciati andare a baci, carezze ed effusioni romantiche.

Il comportamento assunto dalla Cannavò, però, pare non sia stato molto apprezzato dalla sua amica Dayane. Quest’ultima, infatti, ha avuto una lite molto accesa con la sua amica e alla fine ha deciso anche di cambiare letto. Vediamo cosa è accaduto.

Notte di passione tra Rosalinda e Andrea

La notte appena trascorsa è stata rivelatrice per Rosalinda e Andrea, i quali si sono lasciati andare alla passione. I due ragazzi, infatti, dopo essersi avvicinati moltissimo in questi giorni, hanno deciso di suggellare l’inizio del rapporto con dei baci e delle effusioni romantiche. Zenga, infatti, è andato sul letto della Cannavò e i due sono rimasti abbracciati per moltissimo tempo. Le luci della stanza si sono spente e i due si sono scambiati dei teneri baci.

Questa situazione, però, sta generando parecchie insoddisfazioni nella casa. La più adirata per quanto accaduto sembra essere Dayane Mello. La modella, infatti, notando questo avvicinamento tra i due, ha deciso di cambiare letto e di smettere di dormire con quella che sembrava essere la sua migliore amica. Tale decisione è sopraggiunta dopo che le due ragazze hanno avuto uno scontro molto acceso prima di andare a dormire. (Clicca qui per il video)

Dayane cambia letto al GF Vip

In molti, però, non riescono a comprendere il vero motivo per cui la Mello si sarebbe adirata così tanto per la passione scoppiata tra Rosalinda e Andrea. Questa mattina, quindi, Tommaso, Stefania, Samantha e Rosalinda si sono riuniti nella camera da letto per scambiarsi delle confidenze. I quattro protagonisti hanno avanzato delle ipotesi in merito alle ragioni celate dietro il comportamento di Dayane. Per Stefania, la modella si sarebbe ingelosita per l’avvicinamento tra i due piccioncini.

Il motivo risiederebbe nel fatto che la Mello avesse un interesse per Zenga e, non essendo ricambiata, si sarebbe risentita. Rosalinda, invece, ritiene che la donna ci sia rimasta male del fatto che lei si sia molto aperta con Samantha invece che con la sua amica. Asd ogni modo, una cosa è certa, gli equilibri, a poco meno di quindici giorni dalla finale, sono radicalmente cambiati.