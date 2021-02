Giulia De Lellis contro alcune sue colleghe: “Sconvolta dalla vostra invidia” (FOTO)

Giulia De Lellis si sfoga su Instagram

Lunedì sera, mentre su Canale 5 andava in onda la 40esima puntata del Grande Fratello Vip 5, Giulia De Lellis sul suo seguitissimo account Instagram ha lanciato una serie di frecciate velenose contro alcune sue colleghe. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si sarebbe scagliata contro di loro che hanno famiglie e che vivrebbero situazioni molto positive, ma nello stesso tempo sotto sotto proverebbero una forte invidia nei suoi confronti.

Ad evidenziare questi post e delle clip all’ex fidanzata di Andrea Damante sarebbero stati i suoi seguaci. A quel punto, la diretta interessata avrebbe replicato senza però dire mai i nomi di queste influnecer invidiose.

L’influencer si scaglia contro delle colleghe

Attraverso delle Stories su Instagram, profilo seguito da oltre cinque milioni di follower, Giulia De Lellis si è sfogata in questo modo: “Sono sconvolta: la stupidità, ma soprattutto la cattiveria, quest’invidia, di alcune donne di successo (chi più, chi meno, però mi viene da dire sì, di successo), ma con famiglie, felici, situazioni anche molto positive. Ma che problemi hanno nei miei riguardi? Non faccio nomi perché non mi sembra molto elegante per loro, ma anche per me, non mi piace fare queste cose..”.

Poi la nota influencer laziale ha detto anche che è brutto provare questo sentimento di invidia. Per la ragazza l’invidia fa diventare cattivi e brutti. “Poi avete anche una certa età, quindi si vi imbruttite diventate vecchie, quindi dico… ma chi ve lo fa fare?”, ha punzecchiato l’ex gieffina. (Continua dopo il post)

Giulia De Lellis contro alcune influencer: “Che tristezza!”

Ma lo sfogo di Giulia De Lellis sul suo profilo Instagram non è terminato qui. Infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2 ha continuato in questo modo: “Godetevi la vostra meravigliosa vita, la vostra vita fortunata da privilegiate, invece di guardare sempre le altre donne, le altre ragazze. Focalizzatevi su voi stesse e sulle vostre cose… Sarà che la mia famiglia mi ha dato tanti altri valori e questo proprio non lo conosco, quindi magari faccio fatica io a comprendere, però che tristezza!”. Arriverà la replica da parte delle dirette interessate anche se la ragazza non ha fatto nomi?