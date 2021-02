GF Vip, Dayane Mello brutalizza Stefania Orlando: “Nemmeno ti guarda, sei stata tu…”

Dayane Mello contro Stefania Orlando

Lo scorso venerdì dalla casa del Grande Fratello Vip 5 è uscita a grande sorpresa Maria Teresa Ruta. La sua eliminazione ha fatto scoppiare una serie di scintille nel loft più spiato d’Italia. Infatti tutte le unioni si sono scisse e c’è stato un tutti contro tutti. Di conseguenza, a pochi giorni dal termine, l’appartamento del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini è diventata una vera e propria polveriera. In settimana infatti, il pubblico ha assistito ad una forte discussione tra Dayane Mello e Stefania Orlando, che ora è finita in nomination con Giulia Salemi.

Le due gieffine si sono scontrate sull’uscita della madre di Guenda Goria. La modella brasiliana ha accusato la bionda conduttrice di aver provocato l’eliminazione della giornalista. “Lei è uscita per te”, ha tuonato la sudamericana. Ma la moglie di Simone Gianlorenzi ha replicato, difendendosi così: “Chi vede le strategie è perché le fa, parli delle Nomination degli altri ma non delle tue”.

La replica della conduttrice capitolina

Ma a prendere le difese di una furiosa Stefania Orlando ci ha pensato il suo caro amico Tommaso Zorzi. Quest’ultimo, infatti, è sbottato così: “Non vedo perché se Stefania si avvicina a Samantha è strategia, e se Giulia si avvicina a te non lo è”.

A quel punto la bionda conduttrice romana ha avuto una crisi di pianto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. E dopo averla vista crolla, Dayane Mello ha rincarato la dose in questo modo: “Sei stata tu la chiave dell’eliminazione di Maria Teresa, non ha voluto neanche guardarti in faccia. Non so i suoi motivi ma se non ti ha voluto neanche salutare c’è un perché”.

Dayane Mello la spara grossa su Stefania Orlando

Ma lo scontro tra le due concorrenti del Grande Fratello Vip 5 non è terminato qui. Infatti, immediatamente dopo Dayane Mello l’ha sparata davvero grossa quando dalla sua bocca è uscito: “So che dietro Tommaso c’è Stefania, quindi c’è un’influenza molto grande. È quello che penso. Tommaso è diventato cattivo per Stefania. Perché lei è cattiva. È tutta colpa di Stefania. Lei ha cinquantaquattro anni e pensa di aver finito la carriera e che questa sia l’unica opportunità della vita. Non la sopporto. La mia vittoria sarà quando tornerà a casa. Lì avrò vinto il Grande Fratello”.

Le affermazioni della modella brasiliana hanno lasciato tutti gli inquilini del loft di Cinecittà senza parole. Per non parlare delle tante polemiche e critiche che si sono sollevate sul web nei confronti dell’ex compagna di Stefano Sala.