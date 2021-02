DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 18 febbraio: Yigit vuole chiedere scusa a Can

Quarto appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

La messa in onda di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca di Canale 5 è giunta a metà della settimana di programmazione. Ricordiamo che al momento lo sceneggiato con Can Yaman e Demet Ozdemir viene trasmesso solo nella fascia del daytime, ovvero dal lunedì al venerdì dalle 14:40 fino alle 17:15 prima di Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso.

Mentre gli episodi serali ad oggi sono stati sospesi e sostituiti con le puntate di Champions League. Ma cosa accadrà nella puntata di giovedì 18 febbraio 2021? Gli spoiler che giungono dalla Turchia, svelano che Yigit farà pressione a Sanem affinché il suo diario venga pubblicato. Inoltre, l’autore comunicherà alla Aydin l’intenzione di parlare con Can e chiedergli scusa per quello che è successo al party degli sposi.

Yigit vuole un confronto con Can Divit

Le anticipazioni della prima parte dell’episodio 124 di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda su Canale 5 giovedì 18 febbraio 2021, rivelano che Yigit chiederà a Sanem notizie sul diario. Ricordiamo che quest’ultimo ora è nelle mani di Can. In più, l’editore e fratello di Polen le domanderà se per caso è riuscita ad avere l’autorizzazione da parte el Divit a pubblicarlo come libro. A quel punto la giovane aspirante scrittrice gli dirà di no e che senza il consenso del fotografo non potrebbe mai e poi mai pubblicarlo.

Ma visto che mancherà pochissimo tempo per completare il libro, Yigit le proporrà di organizzare un incontro con il suo rivale in amore in modo da parlargli a quattro occhi. Inoltre, il ragazzo sarebbe pronto a scusarsi anche di come siano andate le cose alla festa di matrimonio di Leyla ed Emre. Ci sarà un nuovo scontro all’orizzonte? Per scoprirlo continuate a seguire la soap opera turca.

DayDreamer, la serie completa in streaming

Se ti stai chiedendo dove vedere in streaming italiano DayDreamer – Le Ali del Sogno con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir, rispettivamente nei panni di Can Divit e la sua amata Sanem Aydın?

Ricordiamo che gli episodi sono disponibili su Prime Video e su SkyGo. Mentre dopo la messa in onda su Canale 5, le puntate in questione vengono caricate sul portale web gratuito Mediaset Play dove possono essere viste anche in streaming.