Enzo Capo e Pamela Barretta, nuovi insulti gravi: “Davanti a una bambina, scene pietose” (FOTO)

In questi giorni, l’ex protagonista di Uomini e Donne, Enzo Capo, ha fatto la proposta di matrimonio alla nuova compagna Lucrezia e questo ha sollevato nuovi conflitti con Pamela Barretta. Tra i due, infatti, hanno cominciato a diffondersi insulti alquanto pesanti, a cui ha preso parte anche Amedeo Venza.

L’amico di Pamela è sceso in campo in sua difesa per attaccare il suo ex e accusarlo di voler solo far parlare di sé. Secondo il punto di vista dell’influencer, infatti, Enzo avrebbe inscenato la proposta in grande stile solo per creare pathos attorno all’evento. Vediamo cosa è successo.

Scontro tra Amedeo Venza e Enzo Capo

Dopo l’annuncio delle imminenti nozze con Lucrezia, Enzo Capo e Pamela Barretta hanno avuto un nuovo scontro attraverso i social. Amedeo Venza ha reputato il gesto del cavaliere un po’ troppo esagerato. A suo avviso, infatti, lui starebbe cercando solo il modo di attirare nuovamente l’attenzione, in quanto il fatto che si fosse dovuto sposare era già noto da un po’ di tempo.

Tali insinuazioni sono state subito colte dal diretto interessato, il quale ha replicato in modo parecchio aggressivo. Il napoletano ha dato del fallito ad Amedeo che, dopo tutto questo tempo, continua ad interessarsi alla sua vita. Tale sfuriata è stata fatta dinanzi una bambina, che è apparsa involontariamente anche nel video. L’influencer, allora, ha accusato il suo interlocutore virtuale di essere davvero una persona pessima a parlare di certi argomenti, in modo così aggressivo, dinanzi un minore. (Continua dopo le foto)

La reazione di Pamela Barretta

Ad ogni modo, nello sfogo Capo e Lucrezia hanno tirato velatamente in ballo anche Pamela, definendola come una persona ancora ossessionata dall’ex cavaliere di Uomini e Donne. Quest’ultima, dopo essere stata chiamata in causa, allora, ha deciso di replicare. Pamela Barretta ha sbottato contro Enzo Capo e Lucrezia Massimo definendoli persone cattive. Inoltre, la donna ha continuato a ribadire che l’astio nutrito dai due innamorati nei suoi confronti sia nato dal fatto che lei sia riuscita a smascherare il loro teatrino.

Nel rispondere alle domande dei fan, poi, la Barretta ha anche fatto una confessione che riguarda Uomini e Donne. La dama è da poco rientrata nel parterre, anche se non ha avuto la possibilità di approfondire la conoscenza con nessuno in particolare. Ebbene a distanza di pochissimo tempo, pare abbia deciso nuovamente di andare via.