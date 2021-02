Uomini e Donne anticipazioni oggi: Maria fa fare la “scelta” a Maurizio e a Riccardo

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, quella di mercoledì 17 febbraio, rivelano che continuerà ad andare in onda il programma in versione “il Segreto”. I protagonisti saranno sempre Maurizio, Gemma e Maria.

La conduttrice darà luogo ad un “gioco” per esortare il cavaliere a prendere quanto prima una decisione tra le due dame che sta corteggiando. Riccardo e Roberta, invece, avranno una nuova opportunità di confronto durante la quale emergeranno rivelazioni inattese.

Il gioco di Maria a Uomini e Donne

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, le anticipazioni ci svelano che Maria De Filippi metterà ancora di più alle strette Maurizio. La padrona di casa sta facendo di tutto per smascherare il cavaliere nel modo più divertente possibile. Per tale ragione, dopo aver chiesto a Gemma di vestirsi in modo provocante, la conduttrice chiederà a Maurizio di trascorrere di nuovo del tempo con lei per vedere se scatta qualcosa in più. In tale occasione, i due verranno ripresi dalle telecamere e si evincerà chiaramente lo scarso interesse del cavaliere per la dama.

Successivamente, allora, la De Filippi chiederà anche a Maria di fare la stessa cose. L’incontro tra i due si rivelerà un po’ più provocante, anche se neppure in questo caso si noterà un interesse particolarmente evidente. Dopo questo teatrino, dunque, i protagonisti si avvieranno a vivere il momento conclusivo di questa soap. La conduttrice farà posizionare le sedie della scelta ed esorterà il cavaliere a scegliere tra le due dame.

Anticipazioni oggi: le due “scelte”

Lui, però, si tirerà indietro e chiederà ancora una settimana di tempo prima di decidere. Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, poi, rivelano che Riccardo e Roberta avranno un nuovo confronto. Lei continuerà ad accusarlo di essere poco passionale e lui deciderà di abbandonare lo studio. A quel punto, lei lo seguirà e quando rientreranno ci sarà un nuovo dibattito.

Guarnieri ammetterà di essere sulla buona strada di innamorarsi, per tale ragione, la padrona di casa lo esorterà a premere sull’acceleratore. La donna, infatti, gli chiederà di scegliere Roberta e di lasciare la trasmissione insieme. Seppur il suo sentimento sia forte, però, Riccardo dirà di non essere disposto ad andare via. Si chiuderà con Nicola e Patrizia i quali diranno di trovarsi molto bene al punto quasi da andare via.