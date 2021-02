Alda D’Eusanio rompe il silenzio e chiede scusa a Laura Pausini: “Non so se questo sia il tuo telefono…” (FOTO)

Alda D’Eusanio rompe il silenzio

Sono trascorse un paio di settimane da quando Alda D’Eusanio è stata espulsa immediatamente dalla casa del Grande Fratello Vip 5. Una squalifica maturata direttamente da Mediaset per le insinuazioni assurde nei confronti di Paolo Carta, compagno di Laura Pausini.

Dopo questo lungo arco di tempo la 70enne ha rotto il silenzio. La giornalista e scrittrice ha ammesso il suo errore condividendo un post di scuse sul suo account Instagram. La cantante e il compagno di vita replicheranno alle parole dell’ex gieffina? Nel frattempo andiamo a vedere nello specifico cosa ha scritto.

Le scuse della giornalista alla cantante e il compagno

Attraverso un lungo post su Instagram, Alda D’Eusanio è sembrata molto pentita e addolorata per quanto detto nella casa del Grande Fratello Vip 5 su Laura Pausini e il compagno Paolo Carta. “Voglio condividere con voi… Con quanti mi hanno perdonata e con quanti mi hanno additata, dopo un tempo forse opportuno, questo mio sentire. È il messaggio che ho scritto a Laura Pausini subito dopo aver compreso il dolore che le avevo arrecato”, ha scritto la 70enne.

Quest’ultima, inoltra ha riferito di averle scritto privatamente per cercare di rispettare quel dolore. Solo ora lo rende noto perché crede che le sue scuse debbano essere pubbliche, così come pubblica è stata la sua frase infelice, inopportuna e gratuitamente dannosa. “Laura e Paolo, vi chiedo pubblicamente scusa. Umilmente, Alda D’Eusanio”, ha scritto l’ex gieffina. (Continua dopo il post)

Il messaggio provato di Alda D’Eusanio a Laura Pausini

Subito dopo, Alda D’Eusanio su Instagram ha postato il messaggio inviato privatamente a Laura Pausini e il compagno. “Cara Laura, non so se questo sia il tuo telefono ma non posso fare trascorrere un altro minuto senza chiederti scusa. Ti chiedo scusa per averti recato un dolore. Ma anche scusa per aver creato tensione. Scusa per avere offeso tuo marito. Scusa per avere dato eco ad una chiacchiera cattiva che per prima aveva turbato e angosciato me. Sono contenta di sapere che la vostra è una coppia innamorata e serena. E che la vostra famiglia vive nell’affetto”, ha scritto la 70enne.

Poi quest’ultima ha asserito che ciò accaduto al GF Vip 5 le sta dando un grande dolore e per questo continuerà a chiedergli sempre perdono. “Chiedo scusa anche per questo tu confidenziale che mi nasce dall’affetto e familiarità, che con il tuo modo di essere, con la tua semplicità e spontaneità mi hai sempre trasmesso. Vorrei dirti molto di più, ma credi che la sofferenza che hai provato tu nel sentire le mie parole le provo io solo nel pensare di averle dette. Umilmente ti saluto”, ha concluso la donna.