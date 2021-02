Soleil Sorge dice la sua su Rosalinda e Zenga, poi affonda Luca Onestini: “Ho lasciato uno sfigato” (FOTO)

Soleil Sorge titubante della storia fra Rosalinda ed Andrea

Soleil Sorge è una dei milioni di telespettatori italiani che guardano con interesse la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Recentemente, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è rimasta particolarmente stupita da un flirt che è nato da pochi giorni all’interno del loft più spiato d’Italia. Ovviamente stiamo parlando della storia fra Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga.

Infatti, dopo alcune settimane nelle quali i due gieffino si sono scambiati degli sguardi fugaci, carezze, ora la messinese e il modello sembrano essere molto più intimi. Tutto è cambiato in meglio dopo la diretta di lunedì sera nella quale il conduttore Alfonso Signorini ha confessato a tutti i coinquilini che Giuliano Condorelli, fidanzato della 28enne, ha diffidato quest’ultima e tutti gli altri concorrenti del reality show di Canale 5.

La reazione dei telespettatori del GF Vip 5

Dopo la puntata, Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga si sono fatti trasportare dalla passione baciandosi mentre tutti gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 5 dormivano. E di fronte a tale flirt, i fedeli telespettatori del reality show si sono divisi a metà.

Una parte sono a favore della neo coppia, mentre altri, tra cui Dayane Mello, sono convinti che tutto ciò sia solo una strategia per arrivare in finale entrambi. Molti fan, ossia i Rosmello si sono rivoltati contro l’attrice messinese, lanciando il nuovo nome “ex Rosmello”.

Soleil Sorge dice la sua su Zenga e Cannavò, poi la frecciata a Onestini

Intanto, Soleil Sorge ha detto la sua sul suo profilo Twitter. L’influencer ha fatto un confronto tra la sua esperienza passata e quella dell’attrice messinese, ricordando le reazioni differenti del popolo del web. “Rosalinda nel #GFVIP inizia la quarta relazione durante una di 14 anni con proposta di convivenza: “brava, donna forte, è rinata. Io invece ho lasciato uno sfigato dopo 4 mesi con lettera per poi iniziare a frequentare il mio fidanzato to-be: “OH NO OH NO OH NONONONONO“, ha scritto la ragazza sul noto social network.

In pratica, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha approfittato del flirt tra i due gieffini per fare una paragone con la storia avuta col suo ex. Infatti, all’epoca lei lasciò Luca Onestini con una lettera per iniziare una relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne, Marco Cartasegna. Ecco il post in questione: