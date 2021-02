Anticipazioni Uomini e Donne, Maria De Filippi sventa una rissa in studio tra Armando e Riccardo

Scontro tra la nuova tronista e Armando Incarnato

Martedì pomeriggio nello studio 6 del centro Elios di Roma si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni fornita da Il Vicolo delle News, rivelano che la nuova tronista Samantha Curcio è un vero e proprio vulcano. La ragazza è arrivata da pochissimo nello studio del dating show, ma è già una delle protagoniste. In trasmissione è arrivata una nuova dama per conoscere il veterano Armando Incarnato, che si chiama Federica.

Immediatamente si è accesa una forte una discussione tra l’imprenditore napoletano e Gianni Sperti, nella quale si è infilata pure la tronista. Maria De Filippi infatti, si è accorta che la ragazza avesse qualcosa da dire e quindi l’ha chiamata in causa. A quel punto Samantha ha espresso un pensiero negativo nei confronti del cavaliere. Ovviamente quest’ultimo non è rimasto a guardare dandole della maleducata. L’opinionista è intervenuto per difendere la Curcio e quindi la lite si è infiammata.

Lite tra Riccardo e Armando, c’entra la tronista Samantha

Gli spoiler della nuova registrazione di Uomini e Donne, svelano anche che Samantha ha provocato Armando, ma il peggio è giunto quando Riccardo Guarnieri ha preso la parola. Il cavaliere napoletano ne ha avute anche per lui a causa di alcuni apprezzamenti fatti verso la nuova tronista. A Maria De Filippi non è sfuggito, di conseguenza anche i due cavalieri hanno avuto una forte discussione.

Come è ormai abitudine in questa nuova stagione del Trono over, l’imprenditore partenopeo è uscito dallo studio urlando e facendo una battuta che non è piaciuta per niente all’ex compagno di Ida Platano.

Maria De Filippi blocca Riccardo Guarnieri

Stando agli spoiler concessi da Il Vicolo delle News, Armando Incarnato avrebbe detto che Federica sarebbe potuta restare per Riccardo in modo da farlo sbloccare dal punto di vista passionale. Un tasto molto dibattuto sul personal trainer pugliese negli ultimi appuntamenti di Uomini e Donne.

Naturalmente il cavaliere tarantino si è infuriato sentendo queste frasi e voleva uscire anche lui dallo studio, per raggiungere il rivale. La padrona di casa però, lo ha trattenuto nel parterre e ha dunque evitato che l’aggressione verbale si trasformasse in un scontro fisico. Dopo un po’ però il Guarnieri è uscito ugualmente.