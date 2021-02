Dayane Mello esulta per un aereo contro Rosalinda e scatta la lite: “Sono stufa. Ora però basta, ora anche basta” (VIDEO)

Striscione contro Rosalinda e a favore di Dayane

Da quando Rosalinda Cannavò ha iniziato un flirt con Andrea Zenga, la bella 28enne messinese ha perso il sostegno da parte dei telespettatori brasiliani, ma in particolare delle fan che si sono soprannominate le ‘Rosmello’. Infatti, queste ultime da qualche giorno supportano solamente Dayane Mello. Martedì mattina le sostenitrici hanno avvisato l’attrice sicula con un messaggio aereo facendole capire che non approvano il suo comportamento.

Mentre Tommaso Zorzi si trovava in giardino, sulla casa del Grande Fratello Vip 5 è volato un aereo con uno striscione con una scritta che lascia poco all’immaginazione: “Dayane Mello unica certezza. Siamo solo con te. Ex Rosmello“. Il rampollo meneghino in un primo momento ha chiamato Adua e la sua amica speciale credendo fosse un gesto affettuoso, invece poi si è reso conto del significato: “Questo è per le Rosmello! Ah, no. Cioè nel senso, non bene, non è bello“. (Continua dopo il video)

L’esultanza della Mello fa sbottare la Cannavò

A quel punto Dayane Mello ha iniziato ad esultare gridando per la contentezza. Invece Rosalinda Cannavò è rientrata in cucina dagli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5. Una volta che la modella brasiliana li ha raggiunti, l’attrice messinese l’ha rimproverata davanti a tutti. ”Sono stufa. Ora però basta, ora anche basta. Anche no dai. Che esulti anche per questo aereo anche no”, ha detto la 28enne. Ma la prima finalista del reality show di Canale 5, con aria molto soddisfatta, ha risposto così: “Ma perché? Era bello l’aereo. Bellissimo questo aereo, bello scusa, era delle fan”. (Continua dopo il video)

Rosalinda Cannavò si sfoga contro Dayane Mello

E mentre Dayane Mello ringraziava tutte le fan che hanno contribuito a realizzare quel striscione aereo, Rosalinda Cannavò al GF Vip 5 si è sfogata contro la modella brasiliana. La loro amicizia è giunta al capolinea?

“Non ci si comporta così con un amica. Io almeno non faccio queste cose. Adesso davvero non so se salverei lei o Samantha in una scelta. Ma sono sicura che se potesse farlo forse lei mi nominerebbe. Non mi ha voluta come confidente in queste settimane? Bene, adesso stia lontana”, ha asserito la 28enne messinese.