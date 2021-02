Roberto Zappulla, il marito di Maria Teresa contro Zorzi e Orlando: il video che smaschera i due

L’eliminazione di Maria Teresa Ruta crea ancora delle polemiche

Chi segue il Grande Fratello Vip 5 sa perfettamente che Maria Teresa Ruta è stata eliminata attraverso il televoto e dopo cinque mesi è tornata a riabbracciare il compagno Roberto Zappulla. Tuttavia le polemiche dovute all’addio al reality show di Canale 5 sono ancora accese. Infatti, nella puntata in onda lunedì sera l’ex gieffina è rientrata nel loft di Cinecittà per avere un confronto con gli ex inquilini e togliersi qualche soddisfazione.

La donna ha detto a Stefania Orlando e Tommaso Zorzi di aver visto alcune clip nelle quali loro dicono delle cose brutte nei suoi confronti. “Mi sono sentita tradita da loro. Ho sempre parlato con loro ed ero sicura che loro mi avessero compresa davvero per com’ero fatta. Mi hanno fatto vedere delle cose brutte. Cose in cui dicevate che sono codarda e maestrina. C’è un montaggio con dei video vostri. Sono cose che avete detto voi e me le manda il pubblico”, ha detto la bionda conduttrice.

Roberto Zappulla prende le difese della compagna Maria Teresa Ruta

Tantissimi telespettatori del Grande Fratello Vip 5 non hanno creduto all’esistenza dei video menzionati in puntata da Maria Teresa Ruta, anzi l’hanno attaccata ferocemente sul web. Per questo motivo il compagno Roberto Zappulla ha pensato di condividerli sul suo account Instagram. L’uomo è stato travolto da una serie di critiche ed ha spiegato come mai ha deciso di condividere quel filmato.

“Scusate, premettendo che non sono uno che attacca, anzi l’opposto, perché mi piace sempre solo fare chiarezza. Vi scrivo dato che mi stanno arrivando un sacco di messaggi. Ho pubblicato quel video perché spesso Maria Teresa è stata presa per fantasiosa o bugiarda. Anche ieri sera si negavano alcune cose”, ha detto l’uomo. (Continua dopo il post)

Il video che smaschera Stefania Orlando e Tommaso Zorzi

Ma lo sfogo di Roberto Zappulla, compagno di vita di Maria Teresa Ruta non è terminato qui. Infatti, quest’ultimo ha detto anche che con tale clip non vuole attaccare nessuno, ma solo dimostrare la sincerità di Maria Teresa Ruta.

“Io sostengo Stefania e ho sempre visto in Tommaso un possibile vincitore. Queste sono immagini andate in onda, nulla di nuovo da ciò che il pubblico ha visto. Sono certo che fuori dalla casa vivremo dei bei momenti tutti insieme, senza strategie e dinamiche di gioco”, ha concluso l’uomo. Ecco il video in questione: