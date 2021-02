GF Vip, Dayane Mello su Taylor Mega: “Una fi*a stupenda, voglio farmela”. Robe da censura

Dayane Mello al GF Vip 5 fa un apprezzamento fisico su Taylor Mega

Qualche giorno fa Dayane Mello ha lasciato stupito tutti i telespettatori del Grande Fratello Vip 5 con la seguente frase: “È una f*** lei, è stupenda”. Ebbene sì, la modella brasiliana ha fatto tali apprezzamenti sulla modella ed influencer Taylor Mega. Conversando con Tommaso Zorzi, nel reality show di Canale è nato un vero e proprio caso. Ma con molta probabilità nel nuovo appuntamento Alfonso Signorini lo approfondirà, dato che sui vari social network la frase della donna ha suscitato un certo interesse.

L’ex compagna di Stefano sala, che recentemente ha avuto un crollo per aver parlato col padre, ha fatto intendere di non essere gelosa delle altre donne. Anzi, la sudamericana è in grado di instaurare rapporti molto profondi, come accaduto dentro il loft più spiato d’Italia con Rosalinda Cannavò. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa sta accadendo.

Tommaso Zorzi d’accordo con la modella brasiliana

Ma tornando al particolare apprezzamento su Taylor Mega, anche Tommaso Zorzi si è detto d’accordo con le parole di Dayane Mello. “Quando la vedo dico ‘o vorrei essere te o mi ti vorrei fare’”, ha asserito il rampollo meneghino. “Esatto”, ha esclamato la modella brasiliana con il sorriso sulle labbra.

Dopo tale conversazione, la bella influencer e opinionista di Barbara D’Urso è venuta a conoscenza di questi apprezzamenti attraverso i canali social e ha risposto stando al gioco: “Dayane ha detto nella casa che vorrebbe fare l’amore con me? Eh, potrei raccontare tante cose…”.

La replica di Taylor Mega su Dayane Mello

Senza ombra di dubbio la replica di Taylor Mega è decisamente ambigua. Infatti, in pochissimo tempo il dubbio suscitato dall’influencer ha scatenato una grande curiosità sui social. Ora il popolo del web a questo punto aspetta con impazienza un probabile confronto tra le due ragazze.

Per caso c’è passato in comune da rendere noto a tutti? Se fosse così, con molta probabilità il conduttore Alfonso Signorini e gli autori del Grande Fratello Vip 5 sono già a lavoro per saperne di più su tale gossip. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni. L’ex naufraga pronta ad entrare nell’appartamento più spiato d’Italia per un confronto?