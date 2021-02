Rita Dalla Chiesa affonda Antonella Elia: “Deve stare attenta, così si rovina la carriera”

Rita Dalla Chiesa contro Antonella Elia

Nell’ultimo numero del magazine Nuovo Tv è contenuta una lunga intervista a Rita Dalla Chiesa. La nota conduttrice ha espresso il suo pensiero su Antonella Elia quando era solamente una ragazzina, molto carina ed educata, riservata. L’ex padrona di casa di Forum ricorda i tempi di Non è la Rai, quando l’attuale opinioniste del Grande Fratello Vip 5 era circondata da migliaia di fan che erano innamorata di lei grazie al grande successo del programma di Gianni Boncompagni.

Ora, però sembra proprio che qualcosa in lei sia cambiato. Infatti, in questi cinque mesi al fianco di Pupo, la professionista piemontese spesso fa delle uscite molto cattive, soprattutto sul genere femminile. Al settimanale diretto da Riccardo Signoretti, la giornalista napoletana ha detto: “Le consiglio di stare attenta perché così rischia di rovinarsi la carriera. Lei ha bisogno di avere accanto un uomo che non la metta in competizione con le altre donne”.

L’ipotesi della giornalista sull’opinionista del GF Vip 5

Quindi, stando alle recenti dichiarazioni di Rita Dalla Chiesa ha raccontato al noto periodico Nuovo Tv, i lettori hanno capito com’era il carattere di Antonella Elia anni fa e di come, invece, sia cambiato da qualche tempo a questa parte.

L’ex conduttrice di Forum, avendola conosciuta anni fa come una ragazza molto carina e simpatica, può solamente fare delle ipotesi su cosa sia accaduto per renderla velenosa come la vediamo a volte al Grande Fratello Vip 5. “Sembra che ce l’abbia con qualcuno o probabilmente ce l’ha solo con se stessa”, ha asserito la giornalista di origini napoletane.

Il consiglio di Rita Dalla Chiesa ad Antonella Elia

E se fino a qualche settimana fa Antonella Elia ha aspramente criticato l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip 5, ora è stato il suo turno. Infatti, Rita Dalla Chiesa a cercare di fare una critica costruttiva sull’opinionista del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

“Credo che abbia sofferto e che continui a soffrire per l’ex compagno, ma non deve farla pagare alle altre donne”, ha asserito la figlia del Generale Dalla Chiesa. Arriverà la replica da parte della diretta interessata? Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni.