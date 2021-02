DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 19 febbraio: Can e Sanem distanti per un anno

Quinto appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca di Canale 5 con Can Yaman e Demet Ozdemir. Cosa accadrà nell’ultimo appuntamento settimanale in onda venerdì 19 febbraio 2021? Gli spoiler dicono che Can e Sanem avranno una nuova discussione e addirittura il primo lascerà la città rimanendo un anno lontano dalla sua amata.

Yigit brucia il diario di Sanem e incolpa Can

Le anticipazioni di DayDreamer – Le Ali del Sogno della puntata in onda venerdì 19 febbraio 2021, rivelano che Sanem andrà nel rifugio in montagna di Can con Yigit per recuperare il suo diario.

La Aydin rimarrà in macchina, mentre il suo datore di lavoro scenderà per cercare il Divit ma troverà solamente il fuoco acceso con il diario della ragazza accanto. Dopo aver letto la parte in cui la giovane dichiara il suo amore al fotografo, l’editore in preda alla gelosia getterà il diario sul fuoco e si nasconderà.

Non appena comparirà il primogenito di Aziz, il fratello di Polen lo accuserà di aver bruciato il diario della sua amata, perché in realtà non prova alcun sentimento per lei. Sanem, dopo aver sentito delle urla, vedrà Yigit accusare l’uomo che ama.

Durante il confronto il Divit spingerà il rivale facendolo cadere. Quest’ultimo sbatterà la testa e perderà conoscenza. Quindi, finirà immediatamente in sala operatoria dopo il ricovero in ospedale. Dopo l’intervento, Huma tra le lacrime dirà che l’editore potrebbe rimanere paralizzato.

Can e Sanem si separano per un anno

Dopo essersi scusato con Yigit dicendogli che non era ciò che lui voleva, Can andrà via alla quando vedrà Sanem accarezzare il braccio all’editore. A quel punto la Aydin seguirà il Divit dicendogli che il fratello di Polen poteva morire. Anche se il fotografo darà la sua spiegazione la giovane aspirante scrittrice gli rinfaccerà gli aver bruciato il suo diario. Il primogenito di Aziz si mostrerà deluso quando l’amata si rifiuterà di lasciare l’ospedale con lui. In pratica i due non avranno più nulla da dirsi.

Mentre il fotografo si metterà in viaggio con la sua auto per lasciare Istanbul, la ragazza scoppierà a piangere nella sua camera. Nel frattempo Yigit e Huma gioiranno per essere riusciti nel loro piano, ossia far separare una per sempre la coppia. Gli spoiler dicono che Sanem e Can addirittura trascorreranno un anno distanti.