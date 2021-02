Amici 20: Martina rifiuta un regalo di Aka7even, lui vuole lasciare il programma

Il cantante sta pensando di lasciare il programma per i suoi problemi con la ballerina. Ecco che cosa è successo

Amici 20: Martina rifiuta il regalo di Aka7even

Nelle prime settimane di Amici 20 sono sbocciati alcuni amori tra i ragazzi. Giulia ha dato il suo primo bacio a Sangiovanni, Deddy e Rosa vivono la loro relazione tra la forte gelosia di lei e anche Martina e Aka7even vivono una storia complicata. Infatti, da un amore travolgente lei si è interessata a Raffaele e per questo ha chiuso con Aka. Poi se ne è pentita ed è tornata sui suoi passi per poi lasciarlo di nuovo.

La ballerina continua ad essere abbastanza fredda nei confronti del cantante e lui continua a isolarsi e piangere per lei. Luca (vero nome di Aka) per San Valentino ha comunque fatto un regalo a Martina. Lei lo ha accettato molto freddamente e quasi rifiutato, si può dire, e poi è andata a ridere e scherzare con gli altri.

Aka7even vuole lasciare Amici 20

In giardino Aka7even si è confrontato con Sangiovanni, Alessandro e Leonardo e tutti e tre gli hanno detto che secondo loro è il momento di “eliminare alcune cose” perchè sta male, si isola e non è più se stesso da quando le cose vanno così con Martina. Lui, sorprendendo tutti, ha detto che questa settimana penserà se rimanere o meno nel programma.

“Ma sei matto?” gli ha chiesto Leonardo. Alessandro e Sangiovanni hanno cercato di dirgli di pensare a se stesso e non agli altri. Leonardo è andato a dirlo a Martina e lei ha svelato quale è stato il regalo che ha creato tanto scompiglio: due biglietti per il concerto di Ultimo. Lei ha detto no perchè non vuole pensare al fuori. Poi con Tommaso e Rosa lo ha anche deriso perchè secondo lei Luca scrive male nelle sue canzoni.

Alla fine Aka7even e Martina hanno parlato. Lui le ha rivelato l’intenzione di andare via e lei ha provato a farlo ragionare: “Ma sai perchè ho detto no? Perchè spendi dei soldi, perchè voglio fare tutto piano come sempre. Sei uno dei cantanti più forti e vuoi buttare tutto per la convivenza? Sono quattro anni che ci provi. Se metti da parte me non muore nessuno” (Potete vedere quello che è successo cliccando qui). Voi che cosa ne pensate di questa storia?