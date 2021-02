Maria Teresa Ruta svela la strategia di Dayane e un problema di salute di Amedeo Goria (VIDEO)

Maria Teresa Ruta è stata intervistata nella puntata di Casa Chi del 16 febbraio ed ha fatto delle confessioni su Dayane e su Amedeo Goria. La showgirl ha cominciato commentando la sua esperienza al GF Vip e poi è andata a toccare argomenti un po’ più delicati.

Tra le sue confessioni, inoltre, la donna ha raccontato anche il vero motivo per il quale il suo ex marito è stato scartato dall’isola dei famosi. A quanto pare, ha un problema di salute. Scopriamo tutti i dettagli.

La Ruta svela la strategia di Dayane

Nel corso dell’ultima puntata online di Casa Chi, Maria Teresa Ruta si è soffermata soprattutto su Dayane Mello e Amedeo Goria. In merito alla prima, la showgirl ha raccontato il contenuto di una conversazione intercorsa con la modella a inizio reality show. In tale occasione, la brasiliana palesò alla sua interlocutrice il vero motivo per cui avesse deciso di prendere parte al GF Vip. La donna ammise che il suo unico obiettivo fosse quello di vincere, pertanto, per tutta la durata del programma avrebbe fatto in modo di ragionare e di dare luogo a strategie per arrivare fino in fondo.

La Mello svelò alla Ruta di avere voglia di costruirsi una famiglia, di avere successo nel lavoro e nel mondo dello spettacolo, per tale ragione, si sarebbe impegnata molto in questa esperienza. In merito agli altri concorrenti, invece, la showgirl ha lasciato intendere, ancora una volta, di essere rimasta un po’ delusa dal comportamento di alcuni ex compagni d’avventura. Secondo il suo punto di vista, Tommaso è incappato in qualche errore a causa dell’influenza di Stefania.

Maria Teresa e il problema di salute di Amedeo

Successivamente, poi, Maria Teresa Ruta ha parlato anche di Amedeo Goria e della mancata chiusura del contratto per sbarcare all’Isola dei famosi. In questi giorni è trapelata la notizia inerente il fatto che il papabile concorrente sia stato fatto fuori a causa di un problema di salute. La giornalista ha confermato queste indiscrezioni ed ha ammesso che, durante gli esami di routine, i medici avessero trovato delle extrasistole.

Per tale ragione, considerando la tipologia di esperienza in cui il protagonista si sarebbe dovuto cimentare, si è preferito non farlo partire. La Ruta non ha potuto fare a meno di ammettere di essere d’accordo con tale decisione in quanto Amedeo si sarebbe certamente trovato in difficoltà a vivere in un contesto completamente privo di tutte le sue comodità.