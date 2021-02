Amici 20, intervista a Evandro: ‘Amici? Fatto per caso, non lo avevo mai guardato prima’

Evandro è stato eliminato dal talent qualche settimana fa. Ecco che cosa ha rivelato sulla sua passione per la musica e sul programma

Amici 20: intervista a Evandro

Evandro è stato uno degli allievi di Rudy Zerbi all’inizio di Amici 20. Poi l’insegnante non l’ha più voluto con sè non notando miglioramenti nel suo modo di cantare. Per questo sia Arisa che Anna Pettinelli si sono offerte di tenerlo.

Il cantante ha scelto Anna Pettinelli ma le cose non sono andate molto bene neanche con lei. Esibizione dopo esibizione Evandro non era soddisfatto delle sue performance sul palco e anche la sua insegnante gli ha dato un ultimatum sentendolo stonare in ogni puntata.

Alla fine Arisa ha deciso di metterlo in sfida per vedere se Evandro riusciva a tirare fuori il meglio di sè ma così non è stato. Al suo posto nella scuola di Amici 20 è entrato Tancredi. Tuttavia, la sua eliminazione ha scosso tutti gli altri concorrenti e sui social si continua a parlare di lui. Recentemente Evandro ha rilasciato una curiosa intervista a Radio Smeraldo. Ecco che cosa ha rivelato il ragazzo.

Evandro: ‘Non avevo mai guardato Amici’

Evandro ha mostrato un carattere un po’ particolare nel programma di Maria De Filippi. Logorroico, non sempre d’accordo con i coach, ad un certo punto ha anche “parlato male” di Samuele Bersani dovendo cantare una sua canzone. A sorpresa, in radio ha rivelato che si è avvicinato al mondo della musica per caso e anche per caso ha fatto i provini per Amici.

Non è mai stato un grande appassionato di musica e il suo avvicinamento a questo mondo è avvenuto in modo del tutto casuale. In un momento buio ha iniziato a scrivere ed ha trovato nello scrivere testi e melodie un senso di appagamento. Il tutto è nato comunque da una curiosità piuttosto che da un bisogno. Ma Evandro ha rivelato che anche i provini di Amici li ha fatti per caso.

Infatti ha dichiarato questo: “Mi sono avvicinato ad Amici per caso, me l’hanno consigliato degli amici. Io non avevo mai visto il talent prima di andarci“. Il programma, comunque, gli ha dato modo di farsi conoscere al grande pubblico e di pubblicare il suo primo inedito Guacamole.