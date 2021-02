Il Paradiso delle signore spoiler 19 febbraio: Marta riceve una telefonata, ha un segreto

L’ultima puntata della settimana del Paradiso delle signore, quella di venerdì 19 febbraio, sarà caratterizzata dalla messa in luce di un avvenimento importante che riguarda Marta. La donna pare nascondere un segreto a Vittorio e la situazione diventerà sempre più intrigante.

Beatrice e Pietro, intanto, lasceranno casa Conti per trasferirsi altrove, ma la donna non lascerà il suo lavoro al grande magazzino, anzi. Ludovica, dal canto suo, crederà di essersi finalmente liberata del Mantovano, ma sarà solo un’illusione.

Silvia si prepara a lasciare il Paradiso delle signore

Gli spoiler della puntata del 19 febbraio del Paradiso delle signore rivelano che Marta riuscirà a far cambiare idea a Beatrice in merito alla sua volontà di abbandonare il lavoro. Dopo aver dimostrato di essere molto abile a risolvere i problemi, infatti, la donna verrà esortata a restare e a ricoprire il ruolo di Luciano. Da quanto il ragioniere ha lasciato Milano, infatti, tale posto è rimasto vacante e Beatrice sembrerà la persona più adatta rivestire tale incarico.

Su di un altro versante, invece, vedremo che Ludovica comincerà a convincersi del fatto di essere riuscita a liberarsi dalle ingerenze del Mantovano. La sua, però, sarà solo una mera illusione in quanto Sergio Castrese continuerà a tramare alle sue spalle. Silvia, nel frattempo, avrà finito di organizzare la festa di Carnevale per la parrocchia. Per tale ragione, dopo aver adempiuto al suo incarico, si preparerà per andare via dalla città ed andare a trovare Nicoletta, Margherita e Riccardo.

Spoiler 19 febbraio: il segreto di Marta

Prima di andare via, però, la donna deciderà di assistere alla recita, la quale si rivelerà un momento molto importante per i membri della famiglia del grande magazzino. Ad ogni modo, dopo aver preso parte all’evento, Silvia si farà pervadere dai ricordi e si lascerà andare a qualche momento di commozione, poi si preparerà ad andare via. Nella parte conclusiva della puntata del 19 febbraio del Paradiso delle signore, poi, assisteremo ad una scena molto importante che riguarderà Marta.

La figlia di Umberto si sta comportando in modo strano da quando è tornata da New York. Il suo comportamento darà l’impressione che la donna stia nascondendo un segreto. Ad un certo punto, poi, la moglie di Vittorio riceverà una strana telefonata. Proprio mentre la dama sarà impegnata a destreggiarsi in questa situazione, Beatrice e Pietro si prepareranno a lasciare casa Conti per trovare un’altra sistemazione.