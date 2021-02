Oroscopo 18 febbraio 2021: nuove opportunità per Ariete, giornata lenta per Bilancia

L’Oroscopo del 18 febbraio 2021 denota una giornata ricca di opportunità per i nati sotto il segno dell’Ariete. I Bilancia, invece, potrebbero essere particolarmente impazienti, mentre gli Acquario devono essere sinceri.

Previsioni 18 febbraio da Ariete a Vergine

Ariete. Se avete delle questioni irrisolte dal puto di vista sentimentale, questo è il momento giusto per mettere tutto a posto e chiarire le cose. Nel lavoro, invece, sono favoriti i nuovi inizi, i nuovi contratti e le collaborazioni appena nate. Guardatevi attorno e non smettete di inseguire i vostri obiettivi.

Toro. La giornata odierna potrebbe essere caratterizzata da una buona dose di incomunicabilità con il prossimo. Prestate attenzione ai rapporti di coppia, in quanto è alto il rischio di cedere a qualche provocazione. Sul lavoro, invece, è opportuno non esporsi troppo.

Gemelli. Datevi da fare per quanto riguarda il lavoro. Il periodo è molto favorevole soprattutto per i giovani. In amore, invece, è opportuno fare il primo passo. I prossimi giorni saranno molto interessanti per quanto riguarda i nuovi incontri. Pertanto, dedicate la giornata odierna a prendervi cura un po’ più di voi.

Cancro. L’Oroscopo del 18 febbraio 2021 denota una giornata molto positiva per quanto riguarda i single. Se, invece, siete in coppia, avrete l’opportunità di appianare delle divergenze. In campo professionale, invece, potreste essere assaliti dai dubbi. La strada che avete intrapreso sarà quella giusta?

Leone. Questo non è il momento più adatto per dare luogo a scelte azzardate. Se state per cimentarvi in un nuovo progetto lavorativo, allora è opportuno riflettere attentamente prima di decidervi. In amore, invece, è opportuno essere più celeri nelle scelte. Non ponete freni ai sentimenti.

Vergine. Oggi sarà un giorno un po’ pesante per voi. Se siete giù di morale cercate di non trasmettere il vostro pessimismo anche alle persone che vi circondano. L’amore potrebbe essere messo a dura prova nei prossimi giorni, quindi, prestate attenzione a come vi comporterete se il vostro rapporto è già vacillante.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. La giornata odierna procederà un po’ a rilento. Sia in campo professionale, sia sentimentale potrebbero versi a creare dei malumori, dovuti alla troppa lentezza riscontrata nell’evoluzione di certe situazioni. Siate pazienti e date tempo al tempo. Concentratevi un po’ di più sulla vostra forma fisica.

Scorpione. Questo è un periodo un po’ complesso per i nati sotto questo segno. La Luna è opposta e questo potrebbe generare un po’ di conflitti e contraddizioni. Mantenete la calma, anche se sarà difficile riuscire a non perdere la pazienza. In campo lavorativo meglio attendere per i nuovi progetti.

Sagittario. La miglior cosa è il parlar chiari e l’essere onesti. L’Oroscopo del 18 febbraio 2021 vi esorta ad esternare tutte quelle cose che non vi stanno bene. Cercate di mantenere sempre un tono pacato e diplomatico, specie se si tratta di questioni attinenti la sfera lavorativa.

Capricorno. Spesso i vostri interessi vanno completamente a cozzare con quelli delle persone che vi circondano. Per tale motivo, è opportuno fare una scelta. Volete lasciar prevalere il vostro egoismo o l’altruismo? La cosa migliore, naturalmente, sarebbe quella di scendere a compromessi.

Acquario. Tenere tutto dentro non è mai una cosa positiva. Quando questo accade, infatti, si finisce per accumulare tensione e poi esplodere in modo troppo estremo. Pertanto, se avete delle cose da dire, fatelo, anche a costo di sollevare qualche piccola discussione. La sincerità è la miglior cosa.

Pesci. In questo momento siete un po’ preoccupati per quanto riguarda la sfera economica. Se avete delle grosse spese da affrontare siate cauti. In campo sentimentale, invece, c’è una grande voglia di lasciarvi trasportare dalla passione. Cercate solamente di non idealizzare troppo i rapporti.