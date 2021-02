Davide Donadei e Chiara Rabbi svelano: la loro prima notte d’amore, liti e festa di fidanzamento (FOTO)

La relazione tra Chiara Rabbi e Davide Donadei sta procedendo a gonfie vele. I due ragazzi non si sono mai separati dal momento della scelta e in questi giorni ci sono state anche le presentazioni ufficiali in famiglia.

L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha deciso di portare la sua nuova fidanzata in Puglia a conoscere la sua famiglia. Durante il tragitto, però, i due si sono divertiti a rispondere alle domande più piccanti degli utenti.

Confessioni piccanti di Davide e Chiara

Davide Donadei e Chiara Rabbi hanno risposto alle domande dei fan ed hanno fatto delle confessioni che hanno molto divertito i followers. Tra i quesiti, quelli più gettonati sono stati riferiti alla loro prima notte d’amore insieme. Diversi utenti hanno chiesto ai due ragazzi se si fossero lasciati travolgere dalla passione e l’ex tronista ha risposto in modo ironico. Davide, infatti, ha detto che per il momento è troppo presto. Considerando che lui ci ha messo ben cinque mesi prima di arrivare a prendere la sua decisione, adesso lei gliela sta facendo pagare.

Chiara, dal canto suo, si è limitata a fare delle faccine ironiche mentre il suo fidanzato parlava. In seguito, poi, Donadei ha anche detto che i due stanno aspettando il matrimonio in quanto sono tradizionalisti. Le frasi del ragazzo, chiaramente, sono state ironiche. In seguito, poi, i due hanno rivelato di aver avuto già alcuni piccoli litigi. Tuttavia, entrambi ci hanno tenuto a ribadire che, in realtà, si tratta di confronti normalissimi dettati dalla fase di conoscenza in cui si trovano. (Continua dopo le foto)

Festa di fidanzamento tra Rabbi e Donadei

Ad ogni modo, dalle clip trapelate sui profili Instagram di Davide Donadei e Chiara Rabbi pare che i due siano davvero molto felici insieme. In questi giorni, infatti, l’ex corteggiatrice è andata in Puglia per conoscere la famiglia del fidanzato. In tale occasione, i parenti di lui hanno organizzato una festa dedicata alla nuova coppia, dove non sono mancati palloncini rossi e foto romantiche.

In molti hanno criticato la scelta di dare luogo a dei festeggiamenti in un clima così particolare come quello che stiamo vivendo, ma i due non hanno dato minimamente peso a tutte le critiche. Al momento, infatti, si stanno godendo la loro storia d’amore e non sembrano essere disposti a lasciarsi scalfire da nulla.