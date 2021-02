Carlotta Dell’Isola minacciata: “Ho paura ad uscire di casa”, poi su Zenga: “Ha fatto una cosa..”

L’ex concorrente del GF Vip, Carlotta Dell’Isola, ha rilasciato un’intervista a Novella 2000 in cui ha svelato di essere stata minacciata da diverse persone una volta uscita dalla casa. Nel corso dell’intervista, poi, ha fatto anche delle confessioni su Andrea Zenga e sulle sue condizioni di salute.

Per diverse settimane, infatti, non si è fatto altro che parlare delle sue extension e del possibile collegamento con l’anoressia. A distanza di un po’ di tempo, dunque, la ragazza ha deciso di rompere il silenzio e di raccontare tutto.

Carlotta minacciata e le confessioni su Zenga

Nella recente intervista con Novella 2000, Carlotta Dell’isola ha fatto delle inedite confessioni. La ragazza ha svelato di essere stata vittima di minacce una volta terminato il reality show. L’influencer ha detto di aver paura ad uscire di casa da sola in quanto teme per la sua incolumità fisica. Naturalmente, questa è una vicenda che verrà trattata nelle sedi opportune, ma la giovane non è riuscita a trattenere una certa preoccupazione. In seguito, poi, l’ex gieffina ha commentato anche la sua esperienza al GF Vip.

In particolar modo, si è soffermata su di un concorrente, che l’ha delusa profondamente. La persona in questione è Andrea Zenga. Carlotta ha detto che non si sarebbe mai spettata che il ragazzo la nominasse. Fino a pochi minuti prima l’ha abbracciata e le ha detto di volerle bene e poco dopo si è comportato in quel modo inatteso. Inoltre, Carlotta Dell’Isola ha svelato anche che, prima di entrare in casa, i due si erano promessi di sostenersi a vicenda, sempre e comunque.

Carlotta Dell’Isola e l’anoressia

Proprio in virtù di questo patto, la protagonista è rimasta ancor più spiazzata dal comportamento del concorrente. In seguito, poi, la dama ha sviscerato, una volta per tutte, il tema dell’anoressia. Da alcune dichiarazioni fatte dalla ragazza nella casa del GF Vip, molti avevano creduto che indossasse le extension a causa della perdita di capelli generata dall’anoressia.

Ebbene, l’ex gieffina ci ha tenuto a chiarire che si tratta di una notizia non vera, in quanto lei sta benissimo. Infine, per quanto riguarda il matrimonio con Nello, la giovane ha detto che i due sono fermi con i preparativi in quanto attendono che la situazione Covid rientra per non dover essere soggetti a restrizioni di alcun tipo.