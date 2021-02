Isola dei Famosi 2021: svelati i nomi ufficiali dell’inviato e delle opinioniste

Massimiliano Rosolino inviato, Zanicchi e Lamborghini opinioniste

Mancano poche settimane all’avvio della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi e gli addetti ai lavori stanno completando il cast. Stando a quanto riportato da TvBlog ha fatto sapere che Massimiliano Rosolino non fa parte dei naufraghi che si recheranno in Honduras, come inizialmente creduto. Ebbene sì, l’ex campione olimpico sarà nel reality show di Canale col ruolo di inviato, ereditando il posto di Alvin.

Quindi lo sportivo è stato preferito vincendo ad Elenoire Casalegno, anche lei in lizza per tale posto. Per quanto riguarda gli opinionisti, sempre il portale ha confermato la presenza di tre poltrone. La prima sarà di Iva Zanicchi, in un’altra Elettra Lamborghini, mentre la terza potrebbe essere occupata da Tommaso Zorzi, una volta uscito dalla casa del Grande Fratello Vip 5.

Amedeo Goria fuori dall’Isola dei Famosi 2021

TvBlog, inoltre ha fatto sapere anche l’assenza di Amedeo Goria nonostante l’accordo iniziale. Infatti, l’ex marito di Maria Teresa Ruta non avrebbe superato le visite mediche imposte dalla produzione de L’Isola dei Famosi. Quindi, tutti i naufraghi partiranno per l’Honduras il prossimo 24 febbraio, per poi fare la quarantena in previsione dello sbarco sull’Isola.

Manca meno di un mese alla prima puntata del reality show e recentemente Ilary Blasi si è un po’ sbottonata nel corso di una lunga intervista per il magazine Tv Sorrisi e Canzoni. “Sarà un ritorno alle radici, allo spirito originario del format: i naufraghi torneranno a soffrire la fame e la lontananza dalle loro comodità quotidiane. Lo spirito di avventura, di sopravvivenza e di lotta contro gli elementi della natura, tipico del programma, emergerà come grande protagonista”, ha detto la conduttrice romana.

Le dichiarazioni di Ilary Blasi

Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, Ilary Blasi su nomi dei possibili naufraghi non si è voluta sbilanciare, tuttavia ha assicurato che:

“Il cast sta venendo bene. Quello che posso anticipare è che abbiamo scelto personaggi per la gran parte inediti o che non hanno mai fatto un reality. Quindi la selezione è molto difficile! Saranno 16. Quando finirà il reality? Può darsi che finiremo a Natale! No, scherzo: io resto tre mesi poi a giugno voglio andare a Sabaudia”. Quindi non ci sarà un allungamento come il GRande Fratello Vip 5 del collega Alfonso Signorini.