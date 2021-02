GF Vip Maria Teresa Ruta svela la farsa, il finale è già scritto? “Hanno recitato tutti”

Maria Teresa Ruta contro alcuni concorrenti del GF Vip 5

Come tutti ben sanno Maria Teresa Ruta è stata clamorosamente eliminata dal Grande Fratello Vip 5. Ovviamente, essendo amata dagli italiani la giornalista non l’ha affatto presa bene.

In una recente intervista rilasciata al periodico Chi, l’ex gieffina ha ammesso un segreto sugli ex compagni d’avventura. “Penso che abbiano recitato tutti. ‘Maria Teresa sei una mamma fantastica’ e poi mi nomini. ‘Devi vincere il GF’ e mi nomini. C’è qualcosa che non torna”, ha confessato la madre di Guenda Goria.

Quest’ultima inoltre, ha ammesso di aver convissuto abbastanza bene con Rosalinda Cannavò, Mario Ermito, Cecilia Rodriguez e Selvaggia Roma. mentre è rimasta particolarmente delusa da Tommaso Zorzi che si considerava suo amico. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto di recente.

La giornalista sulle storie nate dentro la casa di Cinecittà

Intervistata dal magazine diretto da Alfonso Signorini, l’ex gieffina Maria Teresa Ruta su Tommaso Zorzi ha fatto: “Mi ha deluso il fatto che non mi abbia detto di avermi nominata”. A consigliare il rampollo meneghino a non dire nella sulla sua nomination sarebbe stata Stefania Orlando, un suggerimento, stando alle parole della giornalista, molto infelice. La madre di Guenda Goria ha detto la sua anche sulle coppie nate all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5.

Se la storia tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sembrerebbe aver convinto la donna, quest’ultima ha ammesso di nutrire delle perplessità sul flirt nato tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. “Non so dire se reggerà anche fuori. Dentro può essere vera, ma fuori non so, perché Giulia è tanta roba”, ha concluso l’ex moglie di Amedeo Goria.

Filippo Nardi contro Maria Teresa Ruta

Maria Teresa Ruta recentemente era stata aspramente criticata da un altro ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, Filippo Nardi. Quest’ultimo ha tuonato così: “L’unica che ha cavalcato l’onda e che adesso è stata smascherata per la sua falsità è stata la Ruta. Si è lamentata perché a suo dire le avrei detto cose peggiori. Una grande bugia, perché se fosse stato così si sarebbe visto e lei stessa l’avrebbe raccontato in confessionale”. Arriverà la replica da parte della diretta interessata? Staremo a vedere.