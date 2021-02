Il Paradiso delle signore trama 22 febbraio: Federico vuole rivelare tutto a Marta

La trama della puntata di lunedì 22 febbraio del Paradiso delle signore rivela che il comportamento di Marta diventerà sempre più sospetto. Federico, dal canto suo, si dirà pronto a rivelare tutto alla dama in merito a chi sia il suo vero padre.

Adelaide, però, farà di tutto per impedirlo. Maria, invece, si cimenterà nella ricerca di un nuovo appartamento in cui alloggiare. Ludovica confiderà a Marcello gli ultimi accadimenti con il Mantovano. Purtroppo, non saranno buone notizie.

Trama 22 febbraio: Federico è una mina vagante

Nel corso della puntata del 22 febbraio del Paradiso delle signore vedremo che Vittorio sarà preoccupato in quanto temerà che Umberto voglia rivelare a sua moglie la verità su Federico. In realtà, la mina vagante sarà proprio quest’ultimo, il quale sembrerà intenzionato a rivelare alla donna di essere il suo fratellastro. Per il giovane, però, non sarà semplice fare questa confessione in quanto dovrà fare i conti con Adelaide, la quale sarà fortemente contraria alla cosa. Cosimo e Gabriella, intanto, saranno ritornati dal loro viaggio di nozze e si trasferiranno a villa Bergamini.

Maria, nel frattempo, deciderà di lasciare casa sua per trasferirsi altrove. La ricerca del nuovo appartamento, però, si rivelerà più ardua del previsto, al punto che la dama vedrà come unica soluzione quella di tornare in Sicilia. Tuttavia, i protagonisti della soap opera proveranno in tutti i modi a trovare una soluzione per evitare che la fanciulla lasci Milano per sempre.

Nuove selezioni al Paradiso delle signore

Al Paradiso delle signore, intanto, nella puntata del 22 febbraio, vedremo che sarà necessario trovare una nuova capo-commessa. Dora, allora, si mostrerà molto propensa a ricoprire l’incarico che prima era assegnato a Clelia Calligaris. L’impresa, tuttavia, non si rivelerà così semplice come aveva immaginato. Per tale ragione, dopo aver accettato, si tirerà indietro e confesserà a Vittorio di non sentirsi all’altezza.

A quel punto, allora, il direttore del grande magazzino si troverà costretto ad avviare le selezioni per reclutare una nuova collaboratrice. Su di un altro versante, poi, vedremo che Ludovica parlerà con Marcello e gli spiegherà che, purtroppo, si era sbagliata sul conto del Mantovano. La ragazza aveva creduto di essersi finalmente liberata di lui, ma non è così. Il pericoloso uomo sta continuando a minacciarla.