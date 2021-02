Uomini e Donne puntata di oggi: Sophie fa la sua scelta, Davide e Chiara ritornano

Le anticipazioni de Il Vicolo della news, relative alla puntata di Uomini e Donne che verrà trasmessa oggi, rivelano che Sophie Codegoni farà la sua scelta. La ragazza arriverà vestita di tutto punto pronta per dire chi tra Matteo e Giorgio ha conquistato il suo cuore.

Ad ogni modo, per l’occasione ci sarà un atteso ritorno in studio, ovvero, quello di Davide Donadei e Chiara Rabbi. I due torneranno in puntata per assistere alla scelta dell’ultima tronista della prima trance del programma post Covid.

Davide e Chiara tornano a Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne di oggi dovrebbe essere quasi tutta incentrata sulla scelta di Sophie Codegoni. La ragazza era presente nelle precedenti messe in onda e con lei c’erano anche i suoi due corteggiatori. Tuttavia, la conduttrice non ha spostato affatto l’attenzione sul suo conto. Per questa ragione, è molto probabile che la puntata odierna sarà interamente dedicata a loro. Prima che si proceda con la scelta, però, Maria De Filippi farà entrare in studio una coppia appena uscita dal programma, stiamo parlando di Chiara Rabbi e Davide Donadei.

Lui si presenterà con addosso una maglietta bianca, mentre lei avrà un vestitino nero. In studio, poi, ci saranno anche i nuovi tronisti, Massimiliano e Giacomo, i quali daranno le loro prime impressioni sulla loro esperienza all’interno del talk show pomeridiano. Una volta presentati tutti gli ospiti e i partecipanti alla messa in onda, i riflettori verranno completamente puntati sulla tronista.

Sophie sceglie nella puntata di oggi

Sophie indosserà un abito lungo dorato con spacco fatto interamente di paillettes, mentre ai piedi indosserà dei sandali con tacco a spillo. In merito all’acconciatura, invece, la ragazza prediligerà una coda di cavallo estremamente tirata. Dopo aver provato a rompere un po’ il ghiaccio, chiedendo ai presenti come procedesse, la presentatrice farà entrare anche i due corteggiatori. Sia Matteo sia Giorgio si presenteranno in tenuta estremamente elegante caratterizzata da uno smoking.

Nella puntata di oggi, poi, verranno mandati in onda i best moments vissuti a Uomini e Donne da entrambi i ragazzi con la tronista. In seguito, poi, si avvierà la solita prassi. i due usciranno dallo studio ed entreranno uno per volta per ascoltare il discorso di Sophie. Quest’ultima deciderà di abbandonare il programma con Matteo. Lui le dirà di si e il momento verrà suggellato dai petali, un ballo e baci sulla mascherina.