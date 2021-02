La strategia di Tommaso Zorzi per mandare al televoto solo Giulia e Stefania: “Ho lasciato che andassero quelli forti…” (VIDEO)

Strategia al Grande Fratello Vip 5

Nelle ultime ore il terzo finalista Tommaso Zorzi ha confessato di aver messo in scena una sua strategia di gioco per eliminare uno dei concorrenti più forti del Grande Fratello Vip 5 per mandarlo al televoto.

Infatti, nella puntata di lunedì scorso al voto sarebbero potuti andare in tre: Giulia Salemi che ne ha ricevuto cinque, poi Stefania Orlando che ne ha collezionato due ed Andrea Zenga che ne ha presi solo uno. E proprio il rampollo meneghino, avendo un quadro chiaro delle nomination, ha disperso il suo voto dandolo a Samantha De Grenet.

La confessione di Tommaso Zorzi

A rendere nota questa strategia di gioco è stato lo stesso Tommaso Zorzi ai suoi compagni d’avventura del Grande Fratello Vip 5. Il rampollo meneghino ha detto che se avesse nominato Andrea Zenga anche lui sarebbe finito al televoto con Giulia e Stefania. In quel modo lui lo avrebbe mandato al macello, sottolineando anche che a suo avviso è meno forte al televoto, quindi ha deciso di portarselo fino alla fine.

“Che faccio uscire Zenga adesso e poi me la devo giocare con quelli forti forti in finale? Eh no. Io ho lasciato che andassero quelli forti al televoto. Avrei potuto mandare Zenga ma sarei stato pazzo, perché sarebbe uscito lui quasi sicuramente. Noi finalisti ci siamo detti le nostre nomination prima di farle, sapevamo che Giulia sarebbe finita al televoto. L’unico dubbio era su Rosalinda che se non avesse nominato Giulia avrebbe nominato Stefania. Pierpaolo aveva detto che avrebbe nominato Stefania, mentre tu avevi detto che nominavi Zenga. Così ho nominato Samantha ed ho buttato via il voto”, ha asserito il 25enne milanese.

La reazione del popolo del web

Dopo tale confessione da parte di Tommaso Zorzi, una del gruppo, ovvero Samantha De Grenet ha detto: “Dal punto di vista del gioco non fa una piega, un vero stratega”. Ovviamente il popolo del web si sono domandati che se ad avere la peggio non sarà Giulia Salemi ma la sua cara amica Stefania Orlando, come reagirà il rampollo milanese sapendo di essere lui l’artefice di tutto questo? Staremo a vedere, sperando che la bionda conduttrice sia in possesso del famoso bigliettino ‘rientra in gioco’. Ecco il video contenente la confessione del rampollo: