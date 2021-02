Terremoto a Mediaset, la voce su Antonella Elia: “Fatta fuori dal GF Vip”

Antonella Elia perde il posto di opinionista?

Dopo la sua esperienza nella quarta edizione del Grande Fratello Vip, il conduttore Alfonso Signorini l’ha voluta a tutti i costi nel ruolo di opinionista. Ovviamente stiamo parlando di Antonella Elia, protagonista del reality show di Canale 5 che dopo oltre cinque mesi di programmazione il prossimo primo marzo chiuderà i battenti tra successi e polemiche.

Senza ombra di dubbio la soubrette piemontese è una donna con un carattere abbastanza forte, ma anche eccentrico ed imprevedibile. Dopo aver mostrato il suo essere come inquilina, quest’anno, al fianco di Pupo non sono mancate le liti, scontri e scivoloni.

Basti pensare all’acceso faccia a faccia con Samantha De Grenet, per il quale alcuni chiesero di bloccare la sua entrata nello studio di Cinecittà. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa potrebbe accadere nella prossima stagione televisiva Mediaset.

Il rumor sganciato da TvBlog su Elia

E a tal proposito, nelle ultime ore gira voce che Antonella Elia potrebbe essere rimossa dal ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip. Ovviamente dalla sesta edizione. Il noto portale TvBlog, infatti, rispondendo a un follower che su Instagram chiedeva se l’ex ragazza di Non è la Rai sarà confermata al prossimo GF Vip, ha detto un no secco, facendo capire di essere sicuro di questa indiscrezione. Di conseguenza, l’ex fidanzata di Delle Piane potrebbe essere fatta fuori dal reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Alfonso Signorini e Pupo verso la riconferma per il GF Vip 6

Per quale motivo la produzione e Mediaset avrebbero preso questa decisione? Al momento impossibile conoscere le cause. La cosa certa è che la donna non piace a tutti. Tuttavia il sito internet TvBlog non ha dato però informazioni. Con molta probabilità nei piani alto dell’azienda del Biscione non abbia gradito il modo di fare dell’opinionista. C’entra qualcosa anche il padrone di casa Alfonso Signorini che non ha apprezzato le sue uscite?

In pratica, sembra proprio che la sesta edizione del Grande Fratello Vip verrà condotta di nuovo dal direttore del magazine Chi, è stessa cosa sembra. Mentre per la Elia si attendono smentite oppure delle conferme dai diretti interessati. Appena saremo in possesso di nuove informazioni saremo pronti a darvele.