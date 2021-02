Dayane Mello, nuova lite con Rosalinda: “Ormai la coppia vince, è strategia. Basta fare la suora” (VIDEO)

Nuova lite tra Dayane e Rosalinda

Niente da fare, nella giornata di mercoledì sembrava che Dayane Mello e Rosalinda Cannavò avessero fatto pace, ma purtroppo non è stato così. Durante la serata infatti, al Tommaso Zorzi Late Night Show la 28enne messinese ed Andrea Zenga hanno dimostrato una bella affinità durante il gioco ‘delle coppie’ e per questo motivo la modella brasiliana si è un po’ infastidita.

Dopo lo show del rampollo meneghino, la sudamericana ha lanciato una frecciata velenosa nei confronti della sua amica: “Ormai è la coppia che vince mica l’amicizia. Non hanno mai fatto vedere niente su di noi, mentre su voi due sì. Se la vostra è strategia? Chi lo sa“. Dopo aver sentito queste parole Adua si è allontanata andandosi a sfogare con Stefania Orlando ed Andrea Zelletta.

La rabbia di Rosalinda Cannavò

Delusa delle frasi di Dayane Mello, Rosalinda Cannavò ha avuto un momento di sconforto. Per questo motivo ha deciso di sfogarsi con la Orlando e Zelletta. “Hanno fatto 200.000 cose sulla nostra amicizia. Ma cosa cavolo sta dicendo? Ma secondo lei io buttavo all’aria 10 anni di storia per una strategia?! Questa è troppo pesante dai. Io da un’amica non voglio sentirmi dire queste cose. Un’amica non le dice. Non me ne frega un cavolo basta, l’importante è che sto bene con me stessa e con Andrea. Lei mi conosce da 5 mesi e dice questo? Bene adesso ho tutto chiaro. Che poi ha detto una bugia, perché hanno fatto tante puntate su me e lei e il nostro rapporto”, ha detto l’attrice siciliana.

Quest’ultima, inoltre, ha asserito che a de settimane dalla fine voglio viversela bene e stare con Andrea. Secondo Adua darle della stratega significa tirare in ballo la sua vita privata fuori e per questo non ci sta. “Nemmeno per scherzo si dicono queste cose. Voi non pensereste mai che io e Andrea facciamo strategia e invece lo pensa lei? Ragazzi ma secondo lei io faccio questo passo sapendo la situazione fuori da qui per farmi due settimane in più al GF?”, ha tuonato la Del Vesco. (Continua dopo il video)

D: “Ma va ormai conta solo la storia d’amore, mica l’amicizia e cagate varie? È vero, hanno mai fatto qualcosa sulla nostra amicizia? Mai.

Bisogna spingere, mancano 12 giorni: bisogna far sognare la gente”

“è strategia?”

D: “eh chi lo Sa!”

DA YA NE 👑#gfvip #dmvip #exrosmello pic.twitter.com/ZbLHCCKWOu — posso dirtelo? (@edoruta) February 18, 2021

Lo sfogo di Dayane Mello

In tarda notte Dayane Mello si è avvicinata a Giulia Salemi spiegandole per quale ragione è così indispettita nei confronti di Rosalinda Cannavò. La modella brasiliana ha detto che per lei c’è sempre stata, l’ha protetta, amata e coccolata. C’è sempre stata quando piangeva e nessuno stava con lei.

“Adesso che ha un momento bello non mi vuole intorno, si confida con altri e io non so più nulla di lei? Quindi mi vuole solo quando non sta bene? Mi dispiace, ma questa cosa non mi piace, se uno è amico lo è sempre in ogni istante. Ogni volta che fa un discorso sembra una santa, una suora, basta, fai vedere davvero chi sei”, ha concluso la sudamericana.