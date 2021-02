GF Vip, follia di Giulia Salemi, bacio selvaggio a Dayane Mello: “Hai messo la lingua?” (VIDEO)

Dayane Mello e Giulia Salemi nuove amiche

Mancano poco meno di due settimane alla conclusione della quinta edizione del Grande Fratello Vip e nella casa di Cinecittà ultimamente sta accadendo di tutto e di più. Ricordiamo infatti, che il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini terminerà il prossimo primo marzo.

Per questo motivo tutti gli inquilini rimasti in gioco fremono. Ovviamente le telecamere del loft più spiato d’Italia intercettano tutto. Di recente ad esempio, hanno intercettato un clamoroso bacio tra Dayane Mello e Giulia Salemi. Le due gieffine fino a qualche giorno fa non si sopportavano, ora invece sono diventate amiche strette. Strategia?

Scatta il bacio appassionato fra le due gieffine

Recentemente Dayane Mello era sdraiata sul divano nel salotto del Grande Fratello Vip 5, quando ad un tratto si è presentata Giulia Salemi. L’influencer italo-persiana si è accovacciata sulla modella brasiliana avvicinandosi pericolosamente al viso. Quindi, immediatamente dopo è scattato un bacio, bocca a bocca, molto appassionato. Come direbbe qualcuno di Uomini e Donne (Gemma Galgani), un bacio umido. “Hai messo la lingua?”, ha chiesto la sudamericana alla fidanzata di Pierpaolo Pretelli.

Stando alle immagini del filmato che vedrete qui sotto l’ha messa, eccome. A quel punto la figlia di Fariba ha risposto così: “Mi sono confusa un attimo. Pensavo fossi Pier. Ho avuto un attimo di défaillance”. Il riferimento è all’ex Velino di Striscia la Notizia, con cui la Salemi ha una relazione sentimentale, che ha assistito alla scena da censura. (Continua dopo il video)

Curiosità su Dayane Mello

Qualche minuto prima di questo piccante siparietto Dayane Mello mentre rifletteva, ha detto: “Ieri guardavo il mio microfono e pensavo che tra tredici giorni non saremo più insieme”. A quel punto la nuova amica Giulia Salemi le ha risposto così: “Portatelo come souvenire”.

Ma la modella sudamericana: “No amore, già quattro microfoni mi scalano dal budget, scherzi? Ora solo amore per questo microfono fino alla fine”. In poche parole, la brasiliana in questi cinque mesi dei Grande Fratello Vip 5 avrebbe distrutto ben quattro microfoni, che la produzione del reality show di Canale 5 le avrebbe messo sul conto.