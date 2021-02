GF Vip, indiscrezione su Dayane Mello: “Facciamo un figlio, lei è pronta a darmelo con l’inseminazione”

Giacomo Urtis si confessa al magazine Chi

Dopo la sua partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis ha più volte manifestato la volontà di diventare padre. La sua ultima confessione è giunta attraverso una recente intervista rilasciata a Chi, il magazine diretto da Alfonso Signorini. Il chirurgo dei vip si è aperto a 360 gradi parlando del suo passato con l’ex fidanzata, Elena Carboni.

“Lei ho chiesto di fare un figlio, ma ha detto no”, ha affermato l’ex gieffino. Immediatamente dopo il ragazzo ha rivelato trascorso, mai dimenticato. “Ero davvero innamorato di lei. Ero il fidanzato modello. Siamo stati fidanzati 23 anni fa, tredici anni insieme e non ci siamo sposati per un soffio”, ha asserito il chirurgo di chirurgia plastica. Ma Dayane Mello cosa c’entra? Nel prosieguo dell’articolo scoprirete tutto.

Il chirurgo dei vip parla della sua storia clandestina con un uomo

Intervistato dal settimanale Chi, Giacomo Urtis ha raccontato anche dell’incontro con un uomo misterioso, conosciuto per caso in aeroporto. “Siamo capitati vicini e mi sono presentato a lui che non dà mai confidenza. Ci siamo scambiati il numero e mi ha chiesto di andare a trovarlo a Milano. In pochi giorni ha deciso di andare a vivere da lui. La nostra storia clandestina è durata tre anni”, ha confessato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5.

Ma il chirurgo dei vip, dopo aver vissuto questo arco di tempo con quest’uomo, ha confessato anche di avere un ottimo rapporto con la sua ex fidanzata Elena Carboni. “E’ l’amore della mia vita ancora oggi. Se tornassi indietro la sposerei e farei un figlio”, ha asserito il medico.

Giacomo Urtis torna a fare una proposta a Dayane Mello

Nel corso della lunga intervista per il periodico diretto da Alfonso Signorini, l’ex gieffino Giancarlo Urtis è tornato a fare una proposta a Dayane Mello. “Facciamo un figlio. Lei realizzerebbe il mio sogno: sarebbe disposta a darmi un figlio con l’inseminazione artificiale”, ha asserito il medico.

Tali dichiarazioni fatte sulla rivista Chi nel giro di poco tempo sono diventate virali facendo il giro del web. Ma solo mercoledì, nella puntata di Pomeriggio Cinque, è saltata fuori un’indiscrezione clamorosa. “Urtis avrebbe incontrato un ragazzo che da poco è spuntato in televisione, nei salotti di Barbara D’Urso”. Di chi si tratta?