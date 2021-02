GF Vip Andrea Zenga, il fratello Nicolò stronca Rosalinda: “È difficile capirla, mi mette perplessità”

Nicolò Zenga perplesso su Rosalinda Cannavò

Da qualche giorno Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno stretto un rapporto speciale e sembra proprio che dopo Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, nella casa del Grande Fratello Vip 5 sarebbe nata una seconda coppia. La 28enne messinese, dopo aver chiuso con lo storico fidanzato Giuliano Condorelli, ha ceduto alle attenzioni del modello. In tutto questo però, Nicolò Zenga, fratello del gieffino, ospite a Casa Chi, ha detto la sua su questo nuovo flirt del consanguineo.

Il fratello maggiore ha confessato che solitamente il gieffino è abbastanza timido, quindi se ha avuto questo slancio nei confronti dell’attrice, è perché l’attrice gli piace davvero. Ma Nicolò ha qualche perplessità su Adua: “Mi mette perplessità perché mi sembra una persona imperscrutabile. È difficile capire veramente cosa pensa e cosa prova…non lascia trasparire molto”. Tuttavia, il giovane è convinto che la siciliana sia sincera nei confronti di Andrea, anche se potrà esprimersi una volta fuori.

Parla la fidanzata di Nicolò, Marina Crialesi

A quanto pare Nicolò Zenga ha alcuni dubbi su Rosalinda Cannavò. In poche parole il fratello maggiore di Andrea non riesce a capirla fino in fondo. La pensa diversamente, Marina Crialesi, fidanzata di Nicolò che crede alla sincerità della 28enne messinese. Infatti, ospite a Casa Chi, l’ha difesa a spada tratta: “Secondo me non sta recitando nessuna parte, è ovvio che se si sta lasciando andare piano piano c’è una verità in questo sentimento”.

La ragazza inoltre, ha ricordato che l’attrice siciliana ha una situazione abbastanza particolare al di fuori della casa del Grande Fratello Vip 5. L’ex fidanzato Giuliano Condorelli l’ha diffidata, ragion per cui, la gieffina non andrebbe giudicata per le sue scelte.

Nicolò Zenga parla del rapporto col padre Walter

Ospite a Casa Chi, Nicolò Zenga ha rivelato anche come ha vissuto la telefonata del padre Walter. I due dopo una serie di incontri all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, stanno ricostruendo lentamente il loro rapporto tra padre e figlio.

Il fratello maggiore di Andrea è molto soddisfatto per quello che è accaduto fino ad oggi. Per questo motivo ha detto: “L’ho preso come un segno di distensione. È un buon segno, un altro tassello su questo rapporto che va costruito passo passo”.