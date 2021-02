DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 22 febbraio: Sanem scrittrice, Can ritorna

Primo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Riparte una nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la popolare soap opera con Can Yaman e Demet Ozdemir. Da venerdì è partita la seconda stagione turca che prevede ben undici puntate, ma su canale 5 verranno suddivise in trentatré.

Cosa accadrà nell’episodio di lunedì 22 febbraio 2021? Gli spoiler dicono che Can tornerà in città dopo un anno, Sanem ha pubblicato il suo libro e con CeyCey e Muzffer diventeranno i nuovi proprietari della Friki Harika.

Can torna ad Istanbul, Sanem pubblica il suo libro

Le anticipazioni di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda lunedì 22 febbraio 2021, rivelano che Can dopo aver trascorso un anno sulla sua barca tornerà a Istanbul. Nel frattempo la giovane aspirante scrittrice dopo aver presentato il suo libro, pubblicato e tradotto in varie lingue e che tra l’altro otterrà un grandissimo successo, dirà ad Yigit di voler rimanere da sola. Il romanzo in questione è quello che parla della complicata relazione sentimentale tra lei e il Divit, ma la parte finale terminerà con un lieto fine, ovvero che rimarranno insieme.

Dopo la presentazione del manoscritto, la Aydin tornerà nella sua tenuta, ovvero la sua nuova casa immersa nella natura. La ragazza sta condividendo la casa con gli amici CeyCey e Muzaffer. Quest’ultimi, dopo essere tornati dal mercato le comunicheranno di aver comprato una cosa importante con il suo denaro. Nello specifico, gli diranno se vuole diventare loro socia nella vecchia agenzia dei Divit.

Sanem, CeyCey e Muzffer proprietari della Friki Harika

Nello specifico, Muzaffer e CeyCey acquisteranno i diritti della Fikri Harika. Gli spoiler di DayDreamer – Le Ali del Sogno dicono che Sanem si farà coinvolgere. Nel dettaglio, la Aydin firmerà senza leggere il contratto con attenzione, in cui sarà scritto che la sua casa diventerà la sede della nuova agenzia.

Il giorno dopo, i tre amici mentre faranno colazione chiameranno anche Deren, la quale dopo aver cercato di raggiungerli riceverà una notizia del tutto inattesa. L’ex direttrice creativa, infatti, dopo aver rincontrato il signor Aziz in ottime condizioni fisiche, verrà a conoscenza con grande stupore che gli acquirenti della Fikri Harika sono CeyCey, Muzaffer e Sanem. La donna lavorerà con loro?