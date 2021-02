GF Vip, Rosalinda Cannavò mette alle strette Andrea Zenga: “Vedi cosa devi fare”

L’attrice siciliana mette con le spalle al muro Andrea

Dopo settimane nella penombra, da qualche giorno a questa parte Rosalinda Cannavò sembra essere la protagonista assoluta della quinta edizione del Grande Fratello Vip 5. Infatti, oltre alle numerose discussioni avute con l’amica speciale Dayane Mello, ora si parla molto di lei per la relazione che ha intrapreso con Andrea Zenga. Ad esempio, nella nottata di mercoledì dopo aver avuto un’altra lite con la modella brasiliana, la 28enne messinese si è sfogata col figlio dell’ex portiere dell’Inter.

In quella occasione l’attrice siciliana ha fatto presente a quest’ultimo di provare dei sentimenti abbastanza forti verso di lui, altrimenti non avrebbe rovinato un fidanzamento che ormai durava da un decennio.

Per questo motivo l’ha messo con le spalle al muri, chiedendogli che intenzioni abbia: “Calcola che io ho preso una decisione importante scegliendo te. Io ti parlo di me, ma tu vedi cosa devi fare…”. In pratica, la gieffina gli ha fatto capire che non sta scherzando con lui poiché è davvero interessata: “La realtà è che mi piacevi proprio tu e l’ho capito…”.

Rosalinda si dichiara a Zenga

Subito dopo al Grande Fratello Vip 5, Rosalinda Cannavò ha approfittato della situazione per dare un buon consiglio a Andrea Zenga. In che senso? Nello specifico, la 28enne messinese, che in nottata ha avuto l’ennesima discussione con Dayane Mello, ha confessato al modello di credere che dovrebbe lasciarsi maggiormente: “Ti devi lasciare andare Andrea ed accogliere questo sentimento. La vita è una ed è bello vivere queste emozioni, è fortuna…”.

Stando alle dichiarazioni della giovane attrice siciliana, sarebbero molto fortunati a vivere tali emozioni, dicendo anche che forse è stato il destino a farli incontrare ed innamorare: “Io a queste cose credo”.

Le rassicurazioni di Andrea Zenga

A quel punto, Andrea Zenga ha subito cercato di tranquillizzare Rosalinda Cannavò, affermando di provare dei sentimenti verso di lei. “Per me è una roba emotiva, sento qualcosa ed è per questo che dico che c’è qualcosa tra di noi…”, ha affermato il modello al Grande Fratello Vip 5.

Quest’ultimo, inoltre, ha confidato anche a Rosalinda Cannavò di sentire un particolare feeling che andrebbe ben al di là della fisicità. E’ scattato davvero l’amore tra i due gieffini? Staremo a vedere appena usciranno dalla casa più spiata d’Italia.