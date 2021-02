GF Vip, Dayane Mello contro Rosalinda Cannavò: “Basta fare la suora…”

Nuova discussione tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò

Il momento di tregua è durato solo poche ore al Grande Fratello Vip 5 tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. E pensare che le due gieffine si considerano delle amiche intime. Nelle ultime ore infatti, la modella brasiliana è tornata ad attaccare in modo feroce l’attrice messinese per la sua nuova storia con il coinquilino Andrea Zenga.

Inoltre, l’ex compagna di Stefano Sala ha puntato il dito contro la 28enne accusandola di essersi buttata tra le braccia del gieffino solamente per una fatto di strategia.

Le accuse di Dayane Mello alla neo coppia

Per l’ennesima volta il rapporto d’amicizia tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 è pieno di tensioni. Qualche giorno fa ad esempio, l’attrice siciliana si è abbandonata alla passione con Andrea Zenga, mettendo fine a un fidanzamento che è durato all’incirca 10 anni con il conterraneo Giuliano Condorelli. Quest’ultimo addirittura, ha fatto inviare dal suo avvocato una lettera di diffida per lei, gli inquilini del loft di Cinecittà e per lo stesso reality show di Canale 5.

La modella brasiliana si è scagliata duramente contro la neo coppia dicendo che, secondo lei, i due starebbero insieme solo per arrivare in finale. “Ormai è la coppia che vince mica l’amicizia. Non hanno mai fatto vedere niente su di noi, mentre su voi due sì. Se la vostra è strategia? Chi lo sa”, ha detto la sudamericana. Ovviamente la messine non ha preso bene le parole di colei che considerava amica e si è sfogata con gli altri coinquilini.

Lo sfogo di Rosalinda Cannavò

Delusa delle affermazioni fatte da Dayane Mello, Rosalinda ha raggiunto gli altri suoi compagni d’avventura sfogandosi così: “Hanno fatto 200.000 cose sulla nostra amicizia. Ma cosa cavolo sta dicendo? Ma secondo lei io buttavo all’aria 10 anni di storia per una strategia?! Questa è troppo pesante dai. Io da un’amica non voglio sentirmi dire queste cose. Un’amica non le dice. Non me ne frega un cavolo basta, l’importante è che sto bene con me stessa e con Andrea”.

Al momento sembra che la 28enne siciliana sia decisa a vivere i suoi sentimenti con Andrea Zenga senza tenere conto dei giudizi altrui. Ovviamente, una volta uscita dalla casa di Cinecittà dovrà chiarire il suo rapporto con Giuliano Condorelli, che addirittura le aveva proposto di andare a convivere.