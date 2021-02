Uomini e Donne, anticipazioni del 19 febbraio: il ritorno di Davide, Sophie sceglie

Quinto ed ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

La settimana di programmazione di Uomini e Donne è giunta alla conclusione. Oggi pomeriggio, nel popolare dating show condotto da Maria De Filippi accadrà qualcosa di molto emozionante. Dopo la finta scelta di Riccardo su Roberta e l’addio definitivo di Gemma Galgani a Maurizio G., cosa accadrà alle 14:45 su Canale 5?

Gli spoiler concessi dal blog Il Vicolo delle News dicono che ci sarà la tanto attesa scelta di Sophie Codegoni. La 18enne uscirà dalla trasmissione della rete ammiraglia Mediaset con Matteo. Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate.

La scelta di Sophie Codegoni

Gli spoiler dell’appuntamento in onda pomeriggio di Uomini e Donne rivelano che tale registrazione è stata effettuato nello studio 6 Elios nello scorso 9 febbraio 2021. In quell’occasione, dopo diversi mesi c’è stata la tanto attesa scelta di Sophie Codegoni. Chi sarà il fortunato? Prima di mettere le famose poltrone rosse al centro del parterre, la conduttrice pavese Maria De Filippi farà entrare i nuovi tronisti che sono stati presentati due settimane prima, ovvero Giacomo, Massimiliano.

La 19enne Sophie Codegoni, per l’occasione indosserà un vestitino molto lungo colore oro con delle paillettes e manica lunga e uno spacco sul lato. Inoltre, la ragazza porterà una coda di cavallo alta, mentre come calzature dei sandali con tacco a spillo. Ma le anticipazioni concesse dal sito internet Il Vicolo delle News, rivelano che in studio ci sarà un gradito ritorno. Di chi si tratta?

Il ritorno di Davide Donadei e Chiara Rabbi

Le anticipazioni dell’episodio odierno di Uomini e Donne in onda oggi pomeriggio, giovedì 18 febbraio 2021, dicono anche che nello studio del programma di Maria De Filippi ad assistere alla scelta di Sophie Codegoni ci saranno due ex del Trono classico. Stiamo parlando di Davide Donadei e la sua scelta, ossia Chiara Rabbi. L’ex tronista si presenterà con una maglia bianca, mentre l’ex corteggiatrice un vestitino nero.

Gli spoiler forniti dal blog Il Vicolo delle News, rivelano che la padrona di casa farà vedere a tutti, dunque anche i diretti interessati, i best moment di Matteo e Giorgio. I due ragazzi, per l’occasione indosseranno entrambi un elegante smoking. Il primo, dopo essere stato scelto, danzerà con la 18enne sotto le note della canzone ‘Shallow’. Chi prenderà il posto della giovane? Nella prossima registrazione di Uomini e Donne la conduttrice mostrerà ai telespettatori della rete ammiraglia Mediaset la nuova tronista che ha delle caratteristiche, sia fisiche che caratteriali molto particolari.