Anticipazioni GF Vip di stasera, Rosalinda Cannavò vuole abbandonare: “Non ce la faccio più”

Rosalinda Cannavò vuole lasciare il Grande Fratello Vip 5

Nelle ultime ore Rosalinda Cannavò ha avuto un forte crollo emotivo all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Per quale ragione? A far innervosire la 28enne messinese sono state le varie battutine velenose di Dayane Mello fino a farla crollare. Infatti, l’attrice siciliana, di recente, si è buttata sul letto piangendo interrottamente. Al suo fianco c’era il neo fidanzato Andrea Zenga, il quale ha provato a tirarla su di morale, ma purtroppo non ci è riuscito.

A quel punto, tra un singhiozzo e l’altro, la ragazza ha confessato di non riuscire più a stare dentro il loft di Cinecittà per tutta tensione accumulata. “Non ce la faccio più…Sono pure stanca…E’ una situazione difficile…Voglio andare a casa!”, ha asserito l’ex fidanzata di Giuliano Condorelli. Quest’ultima potrebbe abbandonare il reality show di Canale 5 nella puntata di stasera? Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro sta accadendo.

Tommaso e Stefania consolano Adua Del Vesco

Subito dopo a Rosalinda Cannavò si è avvicinata anche Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. I due concorrenti del Grande Fratello Vip 5, vedendo l’attrice messinese così a pezzi per le frecciate velenose di Dayane Mello, sono giunti ad una conclusione. Sembra proprio che l’ex compagna di Stefano Sala non le vorrebbe così bene come ha detto in questi cinque mesi di programmazione.

“Una persona che ti mette di fronte a queste situazioni non vuole il tuo bene…”, ha detto la bionda conduttrice e il rampollo meneghino. E proprio quest’ultimo ha consigliato alla 28enne siciliana di farsi scivolare tutto addosso e andare dritta per la sua strada.

Tommaso Zorzi dà un consiglio a Rosalinda Cannavò

Ma non è finita qui. Infatti, immediatamente dopo Tommaso Zorzi ha dato un ultimo consiglio a Rosalinda Cannavò. Nello specifico, al Grande Fratello Vip 5, il rampollo milanese le ha detto di evitare di essere troppo succube di Dayane Mello. “Non essere succube delle sue scelte fai una scelta tu…”, ha asserito il 25enne.

A quel punto la nuova fiamma di Andrea Zenga gli ha dato pienamente ragione. Le due gieffine che si definivano amiche speciali, prima o poi riusciranno a chiarirsi? Staremo a vedere nelle prossime ore prima della diretta su Canale 5 di stasera.