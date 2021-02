Federica Panicucci è stata denunciata da Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile (VIDEO)

Federica Panicucci è stata denunciata: il motivo

Un periodo no per la co-conduttrice di Mattino 5, Federica Panicucci. Infatti, dopo l’incidente domestico che le ha causato delle ustioni alle dita delle mani, ora le sarebbe stata recapitata una denuncia. Una notizia clamorosa che è stata riportata dal giornalista Gabriele Parpiglia su Giornalettismo.

Il braccio destro di Alfonso Signorini ha fatto sapere: “Federica Panicucci è stata portata in tribunale da Wanna Marchi e figlia, Stefania Nobile, per una frase che le due non hanno digerito”.

Un processo che dura da anni

Ma non è finita qui, sempre su Giornalettismo, Gabriele Parpiglia ha fatto sapere ai suoi lettori che ci sarebbero dei guai legali in corso per Federica Panicucci, che arrivano dal passato, visto la lentezza della legge del nostro Paese, per la professionista toscana. A quanto pare, durante una diretta la collega di Francesco Vecchi ha detto che ‘La Marchi e la Nobile hanno dei morti sulla coscienza’.

Una frase che non è piaciuta per nulla alle dirette interessate dalle che sono passate ad azioni legali. Pare che nelle ultime ore tale vicenda abbia avuto un seguito legale con rinvio a giudizio. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro sta accadendo.

Federica Panicucci ha avuto un incidente domestico

Ad oggi la padrona di casa di Mattino 5, che tra l’atro sta ottenendo un grandissimo successo d’ascolti, battendo Uno Mattina, non ha commentato la notizia in questione. Come accennato prima, qualche giorno fa Federica Panicucci è costretta a condurre il suo talk mattutino di Canale 5 con le dita fasciate perché vittima di un incidente domestico mentre si trovava davanti ai fornelli a cucinare.

“La griglia era incandescente, l’ustione è stata bella tosta. Posso dire che ho provato un male disumano”, ha detto la collega di Francesco Vecchi. Poi, rivolgendosi al pubblico della rete ammiraglia Mediaset, la professionista toscana ha aggiunto “State sempre molto attenti a casa perché ci possono essere tante insidie. Comunque il peggio è passato”. Ecco il video estrapolato da una recente puntata del contenitore della rete ammiraglia Mediaset: