Uomini e Donne puntata venerdì: dopo lo slittamento, oggi la scelta di Sophie

Nella puntata di oggi, venerdì 19 febbraio, andrà in onda la scelta di Sophie di Uomini e Donne. Il pubblico era convinto che tale momento sarebbe andato in onda ieri, ma così non è stato.

Per tale ragione, sul web c’è stato un certo sgomento in quanto in molti sono rimasti delusi dalla scelta fatta dalla produzione della trasmissione. Ad ogni modo, l’attesa è, ormai, finita e quest’oggi assisteremo ad uno dei momenti più attesi del periodo.

Cosa è accaduto ieri a Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata di venerdì di Uomini e Donne rivelano che ci sarà la messa in onda della scelta di Sophie Codegoni. In molti credevano che la puntata dedicata alla ragazza sarebbe andata in onda ieri mentre, invece, si è continuato a parlare delle dinamiche del trono over. Al centro dello studio ci sono stati Gemma e Maurizio, i quali hanno avuto un nuovo scontro in seguito al quale la dama ha deciso di interrompere la conoscenza con lui.

Riccardo e Roberta, invece, hanno continuato i loro battibecchi. Tra i due è tangibile l’interesse, ma nessuno è disposto a mettere da parte l’orgoglio per fare il primo passo e tentare un riavvicinamento. La Di Padua, dal canto suo, ha scelto di interrompere la conoscenza con Alessandro, pertanto, adesso non ci resta che attendere per vedere come si evolveranno le cose con Guarnieri.

Nella puntata di oggi, venerdì, la scelta di Sophie

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, invece, vedremo la scelta di Sophie, la quale è ricaduta su Matteo. La ragazza entrerà in studio con un abito scintillante e uno spacco vertiginoso. I suoi due corteggiatori, invece, si presenteranno in smoking e saranno entrambi molto emozionati. Per l’occasione, poi, ci sarà anche il ritorno in studio di Chiara Rabbi e Davide Donadei. I due, per rompere un po’ il ghiaccio, racconteranno come stiano procedendo le cose tra loro.

In seguito, poi, Maria De Filippi manderà in onda i filmati inerenti i momenti più belli di Sophie con entrambi i suoi corteggiatori. Successivamente, si darà il via alla scelta vera e propria. I due ragazzi usciranno dallo studio e vi entreranno una per volta per sedersi sulle tanto attese e temute sedie rosse. La ragazza informerà i presenti della sua decisione e riuscirà a concludere la sua esperienza con un lieto fine in quanto Matteo le dirà di si.