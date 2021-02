“Il Grande Fratello Vip ha toccato il fondo”: Mauruzio Costanzo attacca e svela di chi è la colpa

Maurizio Costanzo pesante sul Grande Fratello

Chi segue Maurizio Costanzo sa perfettamente che in questi anni non è mai stato il fan numero uno del Grande Fratello Vip e quello Nip. Ricordiamo però, che quando era alla guida di Buona Domenica per un lungo arco di tempo ha invitato ogni settimana gli eliminati delle prime edizioni.

Ma il tempo è passato e il giornalista capitolino ha cambiato idea in negativo sul reality show di Canale 5. Attraverso la sua storia rubrica sul magazine Nuovo, il marito di Maria De Filippi ha attaccato senza mezzi termini la trasmissione del collega Alfonso Signorini.

“Se il Grande Fratello Vip ha toccato il fondo non è colpa del format, né del conduttore, né di Canale 5. A mio avviso la vera responsabilità è delle persone che, da settembre a oggi, hanno frequentato la Casa. Parliamo di professionisti della televisione e dello spettacolo. Questa gente sa bene che là dentro ci sono telecamere ovunque e non è ammissibile che ci si lasci andare in quel modo”, ha detto l’81enne.

Il giornalista parla delle squalifiche e di Fausto Leali

Ovviamente Maurizio Costanzo sui è riferito alle cinque squalifiche che ci sono state in questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Partendo da Fausto Leali, per passare a Denis Dosio, poi Stefano Bettarini, Filippo Nardi ed infine Alda D’Eusanio che è stata espulsa da Mediaset rispetto agli altri.

In merito alla squalifica del cantante, il giornalista romano l’ha commentata in questo modo: “Che su Benito Mussolini Fausto Leali la pensasse così, e quali fossero le sue idee politiche, si sapeva da un pezzo. Quindi, partiamo col dire che gli autori del reality show di Canale 5 non avrebbero dovuto ammetterlo nella Casa. Detto ciò, va condannata la sua frase su Mussolini e il termine sul fratello di Balotelli. Chieda scusa pubblicamente”.

Maurizio Costanzo su Amedeo Goria

Sempre nella sua rubrica su Nuovo, Maurizio Costanzo non è stato tenero nemmeno sull’ipotesi di vedere Amedeo Goria come naufrago a L’Isola dei Famosi 2021. Una possibilità poi scartata perché il giornalista sportivo della Rai non ha passato le visite mediche.

“Amedeo Goria a L’Isola dei Famosi probabilmente darà visibilità a Maria Teresa Ruta e Guenda Goria. Conto sul fatto che lui mantenga uno stile accettabile e resista nel gioco senza lasciarsi andare troppo come ha fatto Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda. Vedremo uno scambio di ruoli abbastanza prevedibile. In tv succede spesso: piaccia o no questo è un circo mediatico”, ha asserito il marito di Queen Mary.