GF Vip, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: “Come Amy Winehouse, da portare a San Patrignano”

Tommaso Zorzi contro Giulia Salemi

E pensare che qualche giorno fa sembra essere tornata la pace tra i due. Stiamo parlando di Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, entrambi concorrenti del Grande Fratello Vip. Nella giornata di giovedì c’è stata una nuova polemica all’interno della casa più spiata d’Italia. Il rampollo meneghino è stato presa di mira su i vari social network, ma in particolare su Twitter per una conversazione riguardante l’influencer italo-persiana.

Ma cosa sarebbe uscito dalla bocca del 25enne nei confronti della coinquilina per scatenare questo putiferio? A quanto pare l’ex fidanzato di Iconize avrebbe fatto alcune battute legate all’abitudine della modella di bere vino in casa. “Giulia è tipo Amy Winehouse… Non ce la fa… Adesso le prenotiamo due settimane a San Patrignano quando esce”, ha detto Tommy. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto nel loft più spiato d’Italia.

La pesante accusa di Tommaso Zorzi a Giulia Salemi

Dopo aver fatto questa battuta infelice al Grande Fratello Vip 5, anche Andrea Zenga ha detto la sua: “Io l’ho vista… c’era una bottiglia (vuota) con una goccina così, è arrivata lei… solo una goccia è venuta giù. Fino all’ultimo”.

Immediatamente dopo Tommaso Zorzi ha aggiunto anche: “Giulia oggi zompa a piedi pari l’aperitivo, perché altrimenti uscita da qua dobbiamo portarla davvero a disintossicarsi”. (Continua dopo il video)

La reazione del popolo del web

Ovviamente in rete non sono mancate le polemiche, soprattutto da parte dei sostenitori di Giulia Salemi. Infatti, quest’ultimi hanno puntato il dito contro Tommaso Zorzi accusando di essere stato offensivo nei confronti della sua ex amica. Inoltre, sarebbe stato per nulla rispettoso nei confronti di chi soffre di tossicodipendenza. Nello stesso tempo sono arrivate le difese dai fan del rampollo meneghino.

Infatti, gran parte di loro hanno fatto notare come quelle del 25enne milanese, che tra l’altro sta riscuotendo un grande successo col suo show del mercoledì sera, volevano essere solo battute e non offese. Verrà informata su quanto Zorzi le ha detto alle spalle? Staremo a vedere nelle prossime ore e se scatterà l’ennesima lite tra i due gieffini.