GF Vip, televoto bloccato: centinaia di fan denunciano, c’è qualcosa che non torna(FOTO)

In queste ore, centinaia di utenti stanno inviando segnalazioni ai principali influencer di Instagram per denunciare il fatto che il televoto del GF Vip pare sia bloccato. Attualmente sono in nomination Stefania Orlando e Giulia Salemi, ma il pubblico pare impossibilitato ad esprimere la propria preferenza.

A manifestare il malcontento per tutta questa situazione sono stati moltissimi fan di Deianira Marzano. Per tale ragione, l’influencer ha deciso di dare voce a tutto questo mostrando il contenuto dei massaggi che pare stiano ricevendo i telespettatori votanti.

Il televoto bloccato

Di incongruenze in merito al televoto di questa edizione del GF Vip ce ne sono state davvero moltissime, ma stavolta pare che a creare sgomento sia il fatto che esso sembri bloccato. Come di consueto, gli utenti stanno ricorrendo ai mezzi messi a disposizione dalla produzione del programma per decidere chi salvare dalle persone attualmente in nomination. Ebbene, moltissime persone stanno riscontrando dei problemi a compiere quest’azione.

Un numero decisamente congruo di utenti, infatti, sta diffondendo sul web la notizia secondo cui le votazioni siano chiuse. L’influencer Deianira Marzano, ad esempio, ha mostrato il contenuto di uno dei messaggi inviati da un fan in cui è scritto che il voto espresso non è stato accettato in quanto la votazione è chiusa. Nell’SMS automatico, inoltre, c’è scritto anche che il voto potrà essere espresso solo una volta che la votazione verrà riaperta e, nel frattempo, il costo del servizio non verrà addebitato. (Continua dopo la foto)

Il web contro il GF Vip

Deianira ci ha tenuto a chiarire di aver ricevuto centinaia di messaggi di persole le quali hanno dichiarato che il televoto del GF Vip fosse bloccato. Per tale ragione, stanno cominciando a sorgere delle consistenti domande. La più comune è, certamente, quanto c’è di vero dietro queste votazioni? Ricordiamo che a giocarsi il tutto per tutto ci sono due pezzi da novanta, ovvero, Stefania e Giulia.

Entrambe sono protagoniste molto amate di questa edizione del programma. Considerando, dunque, l’importanza dell’evento, il fatto che i telespettatori non riescano a manifestare la loro opinione è alquanto grave. Per il momento, però, la produzione del reality show non ha diramato nessuna comunicazione atta a giustificare le incongruenze che si stanno verificando in queste ore. Talvolta si è verificato un fenomeno simile quando le votazioni sono troppe, sarà anche questo il caso?