GF Vip, Sonia Lorenzini stronca Maria Teresa Ruta: “È molto eccessiva…”

Sonia Lorenzini contro Maria Teresa Ruta

Gabriele Parpiglia, nel nuovo appuntamento del format web Casa Chi ha avuto ospite Sonia Lorenzini, ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. L’ex tronista di Uomini e Donne ha commentato l’eliminazione di Maria Teresa Ruta dal reality show di Canale 5. La ragazza trova giusta l’uscita di della madre di Guenda Goria, ammettendo anche che non le è piaciuta come inquilina del loft di Cinecittà.

“L’ho trovata sempre molto eccessiva…non mi sono neanche piaciute alcune dichiarazioni che ha fatto nell’ultima settimana di permanenza”, ha asserito la donna. Quest’ultima ha fatto riferimento al fatto che la giornalista abbia svelato di aver inventato delle storia con lo solo scopo di creare delle dinamiche al GF Vip 5. Confessione che ha fatto storcere il naso a molti, mettendo i dubbio anche le storie che la Ruta avrebbe avuto in passato con personaggi famosi.

Per l’ex tronista il vincitore del GF Vip 5 sarà Tommaso Zorzi

Sempre a Casa Chi, Gabriele Parpiglia ha chiesto alla sua ospite Sonia Lorenzini chi potrebbe essere il vincitore della quinta edizione del Grane Fratello Vip. A quel punto l’ex tronista di Uomini e Donne ha risposto a sorpresa, Tommaso Zorzi. E pensare che i due non si sono sopportati all’interno della casa di Cinecittà, tant’è che l’ex gieffina è entrata nel reality show di Canale 5 con lo scopo di discutere con il 25enne milanese.

Tuttavia, durante la convivenza forzata i due si sono ricreduti l’una dell’altro. L’ex tronista ha asserito che il rampollo merita di vincere perché è uno degli inquilini veterani: “È quello che forse merita di più”. Parole che hanno spiazzato molto il pubblico social di Casa Chi, il format creato da Alfonso Signorini.

Sonia Lorenzini parla di Mario Ermito

Dopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5, Mario Ermito è finito al centro del gossip perché gli sono stati attribuiti numerosi flirt. Ad esempio, di recente quello con Myriam Catania, ma a quanto pare l’attore è ancora single. A dire il vero, l’ex gieffino aveva espresso un interesse per Sonia Lorenzini, ma quest’ultima gli ha fatto sapere di non essere il suo prototipo di uomo.

Quindi, dopo aver ricevuto un sonoro due di picche, il ragazzo avrebbe chiuso ogni rapporto con l’ex tronista di Uomini e Donne. “Che stranezza, io non lo sento più, da dopo il GF non mi ha scritto più neanche un messaggio”, ha concluso l’ex gieffina.