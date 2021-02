GF Vip, Stefania Orlando affonda Dayane Mello: “È una persona egoista, nessuno l’ha allontanata”

Stefania Orlando contro Dayane Mello

Tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 non scorre buon sangue. Infatti, sembra proprio che la modella brasiliana non digerisce per nulla il flirt che la sua amica speciale ha intrapreso recentemente con Andrea Zenga. Per questo motivo, la sudamericana non perde occasione per lanciare delle frecciatine velenose nei confronti della 28enne messinese. A tal proposito, poche ore fa è scoppiata a piangere minacciando di lasciare il reality show di Canale 5.

Stefania Orlando, parlando in veranda con Samantha De Grenet ed Andrea Zelletta, ha detto la sua sulla vicenda, criticando aspramente il comportamento della Mello. “È una persona egoista. Quando tu vuoi bene a una persona tu vuoi il bene di quella persona…Nessuno l’ha allontanata, lei si è allontanata”, ha detto la moglie di Simone Gianlorenzi.

Per la conduttrice la modella è una donna egoista

Durante la conversazione con gli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando ha detto anche di non capire il comportamento di Dayane Mello nei confronti di Rosalinda Cannavò. La conduttrice ha affermato anche che tutta questo malessere lo ha creato la modella brasiliana stessa.

Samantha De Grenet ha spiegato che quest’ultima non condivide le decisioni dell’attrice messinese, ma la moglie di Gianlorenzi ha ribadito che non è una buona ragione per buttare all’aria un’amicizia speciale. La Orlando è più che certa che la sudamericana si comporti così facendolo apposta, con lo scopo di ferire la 28enne. “Sa perfettamente che va a colpire, sa che lei ci rimane male. Se io so che una persona ci rimane male evito di fare la battutina”, ha detto Stefania.

Il giudizio di Andrea Zelletta su Dayane Mello

Le dichiarazioni di Stefania Orlando sono state accettate da Andrea Zelletta. Anche l’ex tronista di Uomini e Donne non riesce a capire l’atteggiamento di Dayane Mello nei confronti di Rosalinda Cannavò. Inoltre, si è resa conto che ogni volta che accadono delle liti del genere il suo comportamento cambia.

“Io vedo da una parte che si va ad infierire, e dall’altra no, vedo che ci si rimane male”, ha detto il fidanzato di Natalia Paragoni. Riferendosi a alla 28enne messinese, il modello pugliese ha affermato anche che le uniche volte che Adua ha avuto delle reazioni forti, è sempre l’attrice siciliana a fare il primo passo verso la modella brasiliana.