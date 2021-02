GF Vip, insulto di Dayane Mello ad Andrea: “Sto creando il blocco sullo sfigato di Zenga”. Rosalinda in lacrime

Rosalinda Cannavò e Dayane Mello sempre più distanti

Mancano poco meno di due settimane dalla finalissima del Grande Fratello Vip 5 prevista per lunedì primo marzo 2021. E a tal proposito tutti gli inquilini rimasti in gara sono abbastanza nervosi e la tensione all’interno del loft più spiato d’Italia è alle stelle.

Ad esempio, tra Dayane Mello e la sua amica speciale, forse non più, Rosalinda Cannavò è sceso il gelo. Il motivo? Tutto sembra essere legato alla gelosia della modella brasiliana nei confronti dell’attrice messinese perché quest’ultima ha intrapreso una relazione sentimentale con Andrea, il figlio di Walter Zenga.

La modella brasiliana offende Andrea Zenga

A quanto pare Dayane Mello non approva la nuova storia d’amore che è nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. In tanti sono convinti che la sudamericana sia gelosa della 28enne siciliana, altri invece, pensano che sia solo preoccupata per Rosalinda Cannavò. Resta il fatto che le due gieffine da giorni si rivolgono a malapena la parola. Ad esempio, qualche sera fa, durante il GF Late Show condotto da Tommaso Zorzi, un quesito spinoso fatto dal pubblico del GF Vip 5 avrebbe creato nuova tensione. Ad Andrea Zenga è stato chiesto chi bacia meglio tra Adua e la Mello.

Ricordiamo che il figlio di Walter aveva baciato per gioco la sudamericana appena entrato nel loft di Cinecittà. Ovviamente, per galanteria il ragazzo non ha voluto rispondere. Ma il suo atteggiamento non è piaciuto all’ex di Stefano Sala che ha commentato così: “Sto creando il blocco sullo sfigato di Zenga. Lui non pensa che se mi fosse piaciuto non avrei continuato a baciarlo? Se ho smesso, fatti due domande e datti due risposte”.

La rabbia del popolo del web

Le frasi pronunciate da Dayane Mello non sono piaciute per niente ai telespettatori del Grande Fratello Vip 5. “La parola sfigato è brutta, non si usa. Soprattutto nei confronti di Zenga, sempre così educato”, si legge sui vari social network. Nel frattempo, poche ore fa Rosalinda Cannavò ha avuto un nuovo crollo emotivo.

La 28enne messinese è scoppiata a piangere per la situazione di tensione che si è venuto a creare con la modella brasiliana. “Non accetto che Dayane mi dica quello che devo fare. Non fa altro che giudicarmi. Sono uscita già da una situazione in cui mi dicevano come muovermi, adesso basta”, ha detto la professionista siciliana.