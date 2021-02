Uomini e Donne, Giulia D’Urso confessa i motivi della rottura con Giulio Raselli: ‘Lui mi ha cercata, ma io non mi fido più’

L’ex corteggiatrice ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato nel dettaglio dei motivi della fine della relazione con l’ex tronista. Ecco la sua verità

Uomini e Donne: Giulia D’Urso rompe il silenzio

Abbiamo conosciuto Giulia D’Urso l’anno scorso a Uomini e Donne quando ha deciso di corteggiare Giulio Raselli. Lui arrivava dall’esperienza di corteggiatore in cui non è stato scelto da Giulia Cavaglià. Ha partecipato a Temptation Island come tentatore e alla fine ha accettato la proposta della redazione di fare il tronista. Il suo percorso si è diviso tra Giulia e Giovanna Abate, ma alla fine lui ha confessato di essersi innamorato di Giulia.

Dopo appena due settimane dalla scelta, settimane che hanno trascorso in Puglia dai genitori di lei, sono andati a convivere a Valenza. Tuttavia, ci sono stati degli alti e bassi fino ad arrivare allo scorso settembre in cui Giulio ha annunciato la fine della relazione per incompatibilità caratteriale.

Giulia è tornata a vivere a Milano ma non sono mancati avvistamenti in questi mesi. A chiarire ogni cosa ci ha pensato proprio l’ex corteggiatrice. Dopo tanto tempo ha deciso di raccontare come sono andate davvero le cose a Uomini e Donne Magazine.

Giulia: ‘Lui mi ha cercata ma io non mi fido più’

Giulia ha aspettato tanto tempo per dire la sua versione dei fatti perchè non voleva farsi trascinare dalla rabbia. Lei e Giulio hanno trascorso un’estate piena di litigi e il tutto è iniziato durante il lockdown. Lo stare in casa senza valvole di sfogo ha creato una frustrazione che entrambi riversavano sull’altra persona. Si sono ritrovati a litigare per qualsiasi cosa, dalle faccende domestiche alla gelosia.

Inoltre, Giulio non apprezzava le amicizie di Giulia e sembrava non apprezzare gli sforzi che lei aveva fatto per lui, lasciare tutto e trasferirsi a Valenza. In realtà, l’ex tronista si è poi pentito del suo comportamento e ha cercato Giulia ripetutamente: “Si è presentato a Milano, voleva far pace. Poi è venuto anche in Puglia con un mazzo di fiori, ma io non mi fido più delle sue parole“.

Giulia è sicura che entrambi hanno commesso degli errori, ma adesso dice di avere il cuore libero. Giulio non è la persona adatta a lei. Non farà “chiodo scaccia chiodo” ma si prenderà del tempo per se stessa. Voi che cosa ne pensate di questa coppia?