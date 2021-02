Uomini e Donne, Sophie e Matteo dopo la scelta: come vanno le cose tra loro

Nella puntata del 19 febbraio di Uomini e Donne è andata in onda la scelta di Sophie Codegoni, la quale è ricaduta sul corteggiatore Matteo. Per contratto i due non possono rivelare nulla sui social prima della messa in onda della puntata, tuttavia, fonti a loro vicine hanno lasciato trapelare delle indiscrezioni.

L’influencer Amedeo Venza ha fatto qualche interessante spoiler in merito a quanto si starebbe verificando tra loro due. Scopriamo, dunque, tutto quello che è emerso in queste ore sulla questione.

Come stanno Sophie e Matteo dopo la scelta

Sophie Codegoni e Matteo Ranieri hanno lasciato Uomini e Donne il 9 febbraio, giorno in cui è stata registrata la tanto attesa scelta. In tutto questo periodo, però, i due protagonisti non hanno potuto fare nessuna confessione in merito a come stiano procedendo le cose tra loro. A fornire qualche interessante dettaglio in merito è stato Amedeo Venza. L’influencer ha detto di essersi messo in contatto con alcune persone vicine alla coppia ed ha rivelato di aver appreso ottime notizie.

Tra i due ex protagonisti del trono classico del talk show di Maria De Filippi, infatti, pare che le cose procedano davvero alla grande. I due non avrebbero ancora dato luogo a screzi o litigi, il che non è particolarmente difficile da credere considerando come sia stato il loro percorso in studio. L’ex corteggiatore, infatti, è sempre stato particolarmente accondiscendente nei confronti dell’ex tronista, per tale ragione, è molto probabile che stia facendo lo stesso anche lontano dalle telecamere.

Convivenza per Chiara e Davide dopo Uomini e Donne

Ad ogni modo, tali indiscrezioni sono trapelate per vie traverse, ma dopo la messa in onda della scelta a Uomini e Donne è molto probabile che Sophie e Matteo raccontino di persona come vadano le cose tra loro. Lo stesso, infatti, è accaduto anche per Chiara Rabbi e Davide Donadei. I due, infatti, dopo essere usciti dal programma, sono ritornati sui social ed hanno cominciato ad aggiornare i fan in merito a tutti gli sviluppi della loro relazione.

Proprio in queste ore, la coppia ha fatto sapere di avere in programma una convivenza. Per il momento, i due si stanno spostando da una casa all’altra senza una fissa dimora. Non appena troveranno una sistemazione tutta loro, però, andranno a vivere insieme. In merito alla famiglia, invece, i rapporti con i parenti sono davvero ottimi.