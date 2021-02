Il Paradiso delle signore spoiler 23 febbraio: la cugina di Gabriella ha bisogno di aiuto

Gli spoiler della puntata del 23 febbraio del Paradiso delle signore rivelano che all’interno della soap opera farà il suo ingresso una nuova figura, si tratta di Anna, cugina di Gabriella. La stilista si è appena trasferita a villa Bergamini e nella puntata in questione organizzerà una cena con tutte le sue amiche.

Il segreto su Federico, invece, sarà sempre più in bilico, in quanto il giovane sarà sempre più deciso a confessare a Marta la verità. Ad impedire che questo accada, però, ci penserà Adelaide. La permanenza di Maria a Milano, inoltre, sarà sempre più a rischio.

Spoiler 23 febbraio: Maria potrebbe lasciare Milano

Nel corso della puntata di martedì 23 febbraio del Paradiso delle signore vedremo che Maria sarà sempre più disperata in quanto non riuscirà a trovare una nuova sistemazione a Milano. Silvia, che si è molto affezionata a lei, deciderà di fare qualcosa per darle una mano. Per tale ragione, si recherà da Don Saverio e gli chiederà una mano a per trovare un’abitazione per la fanciulla. A villa Guarnieri, invece, ci sarà un clima parecchio teso. Federico sarà pronto a rivelare tutto a Marta e della stessa idea sarà anche Umberto.

Adelaide, però, si opporrà con tutte le sue forze. La donna riuscirà a trovare un compromesso affinché il segreto resti ben custodito. Marta, però, si renderà conto che qualcosa non va e comincerà ad avere dei sospetti. Sempre più complessa, invece, diventerà la situazione di Maria. Inaspettatamente, si rivelerà di grande aiuto Giuseppe.

Anna arriva al Paradiso delle signore

Il signor Amato, però, avrà come unico interesse quello di far sposare suo nipote Rocco con la giovane Maria. Per tale ragione, il marito di Agnese riuscirà, forse, a trovare un escamotage per consentire alla ragazza di continuare a restare a Milano senza dover andare in Sicilia. Al Paradiso delle signore, intanto, nella puntata del 23 febbraio, ci sarà molto sgomento in quanto Dora ammetterà di non sentirsi all’altezza di ricoprire il ruolo di capo-commessa.

A tal proposito, la venere delegherà il suo incarico a Irene, la quale sarà ben lieta di accettare la proposta. La giovane ha sempre ambito a tale ruolo, per questo si impegnerà moltissimo allo scopo di non deludere nessuno. Gabriella, invece, organizzerà una cena nella sua nuova casa. Durante la serata, però, si presenterà Anna, cugina della stilista, la quale ha bisogno di aiuto.