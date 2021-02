GF Vip Stefania Orlando, il marito Simone Gianlorenzi insultato sbotta: “Un circo!”

Il marito di Stefania Orlando contro i detrattori

Dalla scorsa puntata del Grande Fratello Vip 5 il pubblico ha avuto modo di votare tra Giulia Salemi e Stefania Orlando chi mandare a casa. Dopo il problema dei voti bloccati per dei problemi tecnici, sul web si è scatenata una vera e propria polemiche e se se ne sono detti ì di tutti i colori. Tra gli utenti, però, so sono nascosti anche dei leoni da tastiera che, oltre ad accusarsi tra loro, spesso tirano in ballo anche i parenti dei gieffini insultandoli violentemente.

Tra i tanti anche il marito della bionda conduttrice. Proprio Simone Gianlorenzi, che dopo l’ultimo insulto gratuito ricevuto sui social network, è sbottato su Twitter. Nello specifico, il musicista ha condiviso degli screen di messaggi in cui viene pesantemente offeso, inoltre ha scritto: “Sentite i rumori del circo?”. Ma non è finita qui, andiamo a vedee cos’altro ha detto.

Simone Gianlorenzi non vuole denunciare: l’alternativa

Immediatamente dopo Simone Gianlorenzi, sempre attraverso il suo account Twitter, ha fatto sapere ai suoi fan che purtroppo non serve a nulla a denunciare questi haters alla polizia postale. Per questo motivo il marito di Stefania Orlando ha voluto fare un vero e proprio annuncio.

Nel dettaglio, da ora in poi il musicista condividerà tutti gli insulti ricevuti in privato per svergognare questi soggetti che spesso si nascondono dietro profili fake, che pare non abbiano di meglio da fare nella loro vita. “Comunque ragazzi denunciare non serve a niente…Le persone vanno smer**te pubblicamente…Da oggi in poi ogni offesa che mi viene mandata la pubblico…”, ha scritto l’uomo.

La decisione di Simone Gianlorenzi sui suoi haters

Molti utenti web, però, hanno fatto notare a Simone Gianlorenzi che è invece opportuno denunciare questi leoni da tastiera alle autorità competenti. In modo che chi commette qualcosa del genere ci pensi bene prima di farlo di nuovo. Un’osservazione, quella dei suoi fan di Twitter, che è stata apprezzata moltissimo dalla dolce metà di Stefania Orlando.

Quest’ultimo però, è del parere che è più efficace postare i loro commenti cattivi per farli riflettere del male che possono causare alle altre persone. “Giusta osservazione…Ma questo tipo di denuncia è molto più potente!”, ha concluso il musicista.