Oroscopo 20 febbraio 2021: Ariete energici, Capricorno stanchi

L’Oroscopo del 20 febbraio denota una certa stanchezza per alcuni segni dello zodiaco, come ad esempio i Capricorno. Gli Ariete, invece, saranno particolarmente energici, ma faranno fatica a trovare il modo in cui incanalare tutta l’energia.

Previsioni 20 febbraio da Ariete a Vergine

Ariete. In questo periodo dovete cercate di capire come fare per canalizzare la vostra energia. Siete un vulcano pronto ad esplodere, ma non sapete esattamente in quale direzione andare. Dal punto di vista sentimentale, invece, siete desiderosi di vivere un amore travolgente.

Toro. I nati sotto questo segno sono alla ricerca di un’affermazione professionale che fatica ad arrivare. Questo potrebbe rendervi un po’ nervosi e nevrotici. Cercate di mantenere la calma e di non abbattervi. In campo sentimentale, invece, non riversate le vostre insoddisfazioni sulla vita di coppia.

Gemelli. Nella giornata odierna sarete particolarmente propensi ad instaurare rapporti con le persone che vi circondano. Se svolgete mansioni a contatto con il pubblico, oggi sarà un giorno produttivo. In amore, invece, fatevi conoscere per quello che siete e non abbiate paura di lasciarvi andare.

Cancro. Gli ultimi giorni non sono stati esattamente il top dal punto di vista fisico, la giornata odierna, però, comincerà in modo decisamente diverso. L’Oroscopo del 20 febbraio 2021 vi esorta a tenere gli occhi aperti sul lavoro in quanto, in questo periodo, potrebbero presentarsi delle belle opportunità. Non escludete nulla.

Leone. Se l’interruttore dell’amore è spento da diverso tempo, non vi abbattete, molto presto potrebbero esserci delle novità. La cosa importante è non arrendersi mai e, soprattutto, non smettere mai di sognare. Voi non amate fantasticare, siete concreti e risoluti, ma talvolta è opportuno vagare un po’ con la fantasia.

Vergine. Oggi potrebbe nascere qualche piccola incomprensione dal punto di vista sentimentale. Cercate di non dare troppo peso alle cose futili. In campo lavorativo, invece, non smettete di puntare in alto e di inseguire i vostri sogni. Se la strada è in salita, cogliete la situazione come un’opportunità per dimostrare quanto valete.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Questa è una giornata ottimale per quanto riguarda i sentimenti. Se siete single e siete desiderosi di fare qualche conoscenza interessante, approfittate di questo momento favorevole. Nel lavoro, invece, è necessario continuare ad avere pazienza. Se ci sono cose che non vanno palesatele, a volte è necessario imporsi per ottenere qualcosa.

Scorpione. L’Oroscopo del 20 febbraio 2021 vi esorta a darvi da fare dal punto di vista sentimentale. Se siete alla ricerca di un nuovo amore, questo potrebbe essere il momento giusto per incontrare una persona speciale. Dal punto di vista lavorativo, invece, ci sono dei miglioramenti, ma a rilento.

Sagittario. Periodo di conferme per i nati sotto questo segno. Presto riceverete delle risposte. Entro la prossima settimana si sbloccheranno delle questioni, ma non siate frettolosi. In campo sentimentale, invece, è giunta l’ora di gettarsi il passato alle spalle e guardare avanti.

Capricorno. Oggi potreste sentirvi particolarmente stanchi, per tale ragione, cercate di non affaticarvi troppo. In ambito professionale cominceranno ad esserci delle novità, ma siate cauti e non fate scelte azzardate. In amore è opportuno mettere in chiaro delle situazioni, specie se avete il piede in due scarpe.

Acquario. Indipendenti e a tratti individualisti, la giornata odierna proseguirà un po’ su questa linea. In campo sentimentale sarete propensi a dare maggiore importanza ai vostri bisogni. Per quanto riguarda il lavoro, invece, sarete sicuri di voi e dotati di molto carisma, approfittatene se volete ottenere qualcosa.

Pesci. Oggi sarà una giornata particolarmente interessante dal punto di vista lavorativo. Coloro i quali svolgono attività per cui è estremamente necessaria l’inventiva saranno avvantaggiati. Dal punto di vista sentimentale, invece, siete particolarmente inclini a lasciarvi travolgere dalle emozioni.